Hammer und Meißel gegen Pinsel eingetauscht

Anzeige

Nach seiner Pensionierung entdeckte Hubertus Bartsch seine künstlerische Ader, die während des Berufslebens zurückgesteckt war. So besuchte er Kurse an der Europäischen Akademie für bildende Kunst in Trier (Malerei und Bildhauerei), in Marburg bei Johannes Dröge und Robert Schmitt-Matt. So hat der Jubilar seit 1985 bis heute nahezu 100 Skulpturen in Stein (Marmor, Diabas, Granit, Basalt, Sandstein Schiefer) und Holz und Plastiken in Bronze, Edelstahl, Ton, Beton und Gips geschaffen mit dem Resultat von 18 Ausstellungen in ganz Deutschland, davon elf Einzel- und sieben Gruppenausstellungen, die letzte 2016 in der Volksbank Franken in Buchen.

Hammer und Meißel hat der Jubilar bei Seite gelegt und widmet sich ganz der Malerei. Mit dem Eintritt in den Ruhestand zog Hubertus Bartsch mit seiner Frau Christa, die er 1956 heiratete, nach Bad Berleburg/Westfalen in ein schmuckes Eigenheim am Waldrand. Ein harter Schicksalsschlag traf die Familie durch den Tod ihrer jüngsten Tochter, die mit 37 Jahren an Leukämie gestorben ist.

Nun hielt das Ehepaar Bartsch nichts mehr in Bad Berleburg, sie zogen nach Hettingen und konnten 2004 neben dem Haus ihrer Tochter, der HNO-Ärztin Dr. Veronika Schneider, ein Grundstück erwerben. Hier haben sie sich ein Eigenheim gebaut und dazu den Planentwurf selber gemacht. Der Architekt hatte nur noch bautechnische und ergänzende Funktion auszuführen. Das Ehepaar Bartsch liebt es, hell zu leben, deshalb gehen die Fensterelemente bis zum Boden. Den Sonnenuntergang wie auch die abendlich beleuchtete Silhouette des Wartturms, ist für beide ein Hochgenuss. Überall im und um das Haus sieht man die künstlerischen Arbeiten von Hubertus Bartsch. Im Untergeschoß des Hauses ist sein geräumiges Atelier, wo er auch heute noch seine künstlerischen Ideen verwirklicht.

An seinem Ehrentag gratulieren Hubertus Bartsch neben seiner Frau Christa, den drei Kindern und deren Ehepartnern auch sieben Enkel und sechs Urenkel. Die Fränkischen Nachrichten schließen sich den Glückwünschen an. KM

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.04.2018