Handelsbeziehungen vertieft und neue geknüpft

Anzeige

Hainstadt.Welch ein Kontrast. Gekalkte Backsteinwände, offen verlegte Rohrsysteme und große Rundbogenfenster mit dem mächtigen Rhein im Hintergrund bildeten in der Halle des Sport & Olympia Museums während der Passagen 2018 den Rahmen für eine Ausstellung erlesener Naturmöbel. Mit dabei die Trend Einrichtungs-GmbH aus Hainstadt. Der Massivholzmöbelspezialist für die Bereiche Wohnen, Schlafen und Büro ist Marktführer für äußerst flexible, nachhaltige, schadstofffreie und gesunde Möbel und bietet ein Produkt, das auf die Wünsche, die Raumsituationen, das Farb- und Stilkonzept der Kunden eingeht.

Der Verband ökologischer Einrichtungshäuser und seine Gesellschaft für Qualitätsstandards ÖkoControl luden zur Präsentation von Neuheiten und Bestsellern des natürlichen Wohnens und 15 gelistete Hersteller folgten dem Ruf. Auf fast 500 Quadratmetern wurde ein ökologisches Vollsortiment gezeigt, das man in dieser konzentrierten Form nicht auf der Internationalen Möbelmesse in Köln zu Gesicht bekam. Etliche Hersteller wie die westfälische Polstermöbelmanufaktur „Wolkenweich“, „Holzschmiede“, Trend-Einrichtungs-GmbH, der Liegesystem-Spezialisten Hüsler Nest und LeuchtNatur verzichteten ganz auf einen separaten imm-Auftritt und konnten sich hier exklusiv einem hochinteressierten Fachpublikum widmen. „Eine rundum gelungene Woche“, fassten Gabriela und Johannes Heydler, Geschäftsleitung der Trend zusammen. „Das Ambiente war perfekt und die Kombination aus historischem Gebäude und harmonischen Naturmaterialien hat bei den Besuchern für eine sehr positive Stimmung gesorgt. In dieser angenehmen Wohlfühlatmosphäre konnten wir bestehende Handelsbeziehungen vertiefen und viele neue Kontakte knüpfen. Ebenso war der Austausch unter uns Produzenten lohnenswert. Ein großes Lob an die top Organisation durch die Repräsentanten des Verbandes.“

Besonders erfreulich: trotz der örtlichen Differenz zur Möbelmesse und der großen Konkurrenz durch über 100 parallele Passagen-Events kamen nicht nur Fachleute, sondern auch zahlreiche Endverbraucher, die sich insgesamt beeindruckt vom hohen Niveau des Gebotenen zeigten. Für Otto Bauer, Geschäftsführer der ÖkoControl und selbst Möbelhändler in Passau, steht eines daher jetzt schon fest: „Auf den nächsten Passagen möchten wir wieder dabei sein. Wo, das wird sich noch zeigen, aber vergleichbar ausgefallen muss es schon sein.“