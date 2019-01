Buchen.Ein Jugendlicher stellte am Montag nach dem Sportmachen fest, dass sein Handy zwischen 14.40 und 16.20 Uhr aus der Sportumkleide in der Sporthalle in Buchen ent-wendet wurde. Der Täter hinterließ, bis auf die Handyhülle des gestohlenen Geräts, keine weiteren Hinweise. Die Polizei rät, Wertgegenstände sicher aufzubewahren und nicht ungesichert liegen zu lassen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.01.2019