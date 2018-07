Hannah Wöber erreichte Traumnote 1,0

Anzeige

Buchen.Vorbei ist die Paukerei nun auch an der Helene-Weber-Schule in Buchen. Nach den letzten mündlichen Prüfungen am Donnerstagvormittag dürfen sich dort insgesamt 48 Schüler über ihre Reifeprüfung freuen und haben seitdem ihr Abitur in der Tasche.

Unter der Leitung der Prüfungsvorsitzenden Oberstudiendirektorin Dr. Waller-Baus von der Albert-Schweizer Schule in Sinsheim wurden die letzten Prüfungen abgenommen und danach gab es für die Absolventen kein Halten mehr. Noch vor dem nachstehenden Fototermin nahm Schulleiter Oberstudiendirektor Christof Kieser die Gelegenheit wahr, den Schülern zu ihrem Abitur mit einem Gesamtnotendurchschnitt von 2,4 zu gratulieren und hob dabei die Jahrgangsbeste Hannah Wöber aus Schneeberg hervor, die mit einer glatten 1,0 ihr Abitur ablegte.

Dankesworte richtete Schulleiter Christof Kieser auch an den Abteilungsleitung Studiendirektor Heiko Hinninger, sowie an die Tutoren Studienrätin Sabrina Rau, Oberstudienrat Lars Schottenberger und Studienrat Andi Klinger für deren geleistete Arbeit.