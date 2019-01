Hans Bühler ist gestorben

Diedesheim.Der Gewerkschafter und langjährige Mosbacher SPD-Stadtrat Hans Bühler ist am Donnerstag im Alter von 82 Jahren verstorben.Von 1973 bis 1998 war Bühler als DGB-Kreisvorsitzender im Neckar-Odenwald-Kreis aktiv und vertrat die Interessen der Arbeitnehmer auf vielen Ebenen mit großem Einsatz. Als DGB-Kreischef nahm er zudem Ehrenämter vom AOK-Vorstandsvorsitzenden bis zum Richter am Verwaltungsgericht wahr und wirkte in Ausschüssen von IHK und Arbeitsamt mit. Auch durch die Organisation großer DGB-Reisen ist er vielen noch bekannt. Mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1998 wurde sein breit gefächertes Engagement gewürdigt.

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Donnerstag, 24. Januar, um 13 Uhr in der Marienkirche in Neckarelz statt.

