Harry Ballweg und Eckart Zaiser 75 Mal dabei

Buchen.Im Bürgersaal des Alten Rathauses wurden am Dienstagabend im Rahmen der öffentlichen Gemeinderatssitzung Blutspender aus der Kernstadt geehrt. Insgesamt haben bei den vom DRK-Blutspendedienst in Baden-Baden durchgeführten Blutspende-Aktionen vom 1. November 2017 bis 31. Oktober 2018 in Buchen mit Stadtteilen 52 Bürger eine Blutspende geleistet. Die Ehrungen in den Stadtteilen haben teilweise bereits stattgefunden oder finden in den nächsten Wochen statt.

Die Ehrung langjähriger Blutspender, die Bürgermeister Roland Burger auch in seiner Funktion als Vorsitzender des DRK-Kreisverbandes traditionell zu Beginn des Jahres durchführt, nahm er mit Bereitschaftsleiter Steffen Horvath vor, der von der beeidruckenden Zahl von 800 Blutspenden sprach, womit Buchen im Vergleich weit vorne stehe. Roland Burger hob das selbstlose Engagement hervor, das enorm wichtig sei, da sich Blut durch nichts ersetzen lasse. „Sie sind durch Ihre Spende zum potenziellen Lebensretter geworden“, so der Rathauschef am Dienstag.

Für 75-maliges Blutspenden wurden Harry Ballweg und Eckart Zaiser geehrt. Für 50-maliges Blutspenden waren es Joachim Gengenbacher und Erwin Kirchgeßner. Für 25-maliges Blutspenden: Susanne Beckert, Tobias Häfner, Steffen Horvath, Jörg Kirschenlohr, Werner Münch und Frauke Weinbach.

Für zehnmaliges Blutspenden wurden ausgezeichnet: René Bäuerlein, Anatoli Brishatjuk, Johannes Gramlich, Janine Grimm, Michael Henn, Thomas Kieser, Bernadette Novak, Michael Peschel, Bernhard Röckel und Timo Roos. borg

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.01.2019