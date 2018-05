Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt

Anzeige

Derweil zerbrachen sich die Vorstandsmitglieder den Kopf darüber, wie es mit dem Haus weitergehen sollte. Sollte man es wirklich aufwändig und kostenintensiv renovieren? Sollte man den Verein möglicherweise mit einem Darlehen belasten? Der Vorstand berief eine außerordentliche Mitgliederversammlung ein. Und diese entschied sich mit großer Mehrheit für eine Renovierung.

Großer ehrenamtlicher Einsatz

Ein Bauausschuss wurde gebildet und machte sich zügig an die Arbeit. Im Herbst 2016 begann der Verein damit, das Gebäude zu entkernen. Unter der Bauleitung vor Ort von Ludwig Lemp packten viele Mitglieder mit an. Nicht zuletzt dank deren großen ehrenamtlichen Einsatzes gelang es am Ende, die Baumaßnahme ohne Darlehen zu finanzieren. Wie Schatzmeisterin Birgit Kieser erläuterte, bildeten neben dem Geld von den Versicherungen auch die angesparten Erlöse der Kolpingsfaschenacht einen wichtigen Finanzierungsbaustein.

Nach der gelungenen Sanierung verfügt die Buchener Kolpingsfamilie über ein modernes, helles Vereinsheim. Der große Saal bietet mit einer Fläche von rund 50 Quadratmetern Platz für Versammlungen und Feste sowie für Proben der Kolping-Theatergruppe. Außerdem befinden sich im Erdgeschoss des Hauses eine Küche und zwei Toiletten. Eine davon ist behindertengerecht ausgebaut.

Über eine neu geschaffene Tür kann man den Versammlungsraum barrierefrei erreichen. Auch die Wohnung im Obergeschoss wurde komplett renoviert und verfügt wie das Erdgeschoss über eine Grundfläche von rund 80 Quadratmetern.

Das Kolpinghaus „Am Himmelreich“ war im Jahr 1956 eingeweiht worden. In Zusammenarbeit mit der Wohnungsbaugesellschaft „Neue Heimat“, die heute „Familienheim“ heißt, hatte der Verein ein Grundstück erworben und das Haus überwiegend in Eigenleistung errichtet.

Zweifel zerstreut

Damals stand es vereinzelt auf der grünen Wiese. Kritiker zweifelten daran, ob es eine gute Idee gewesen sei, ein Haus „so weit weg von der Stadt“ zu errichten. Inzwischen ist das Haus von Wohngebäuden umgeben. Vor allem die älteren Mitglieder der Kolpingsfamilie verbinden mit dem Gebäude gute Erinnerungen an Geburtstagsfeiern und Vereinsveranstaltungen.

Der Vorstand der Kolpingfamilie plant, künftig das Vereinsheim mit Angeboten für alle Generationen stärker zu nutzen. „Wir wollen das Kolpingheim mit Leben füllen“, kündigten die Vorstandsmitglieder Birgit Kieser, Sandra Röckel und Alexander Schüssler im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten an.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.05.2018