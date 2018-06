Hausherren diesmal viel konstanter

Anzeige

Hettin gen.Eine deutlichen Niederlage gab es für die Kunstturner vom FC Hettingen II beim TV Ersingen in der Bezirksklasse Baden LK II. Die Hettinger Turner knüpften nicht an ihre Leistung vom Heimwettkampf gegen TG Kraichgau an und verloren den Kürwettkampf. Die Mannschaft des TV Ersingen war durchweg konstant an den olympischen Geräten und ging am ersten Gerät dem Boden gleich mit 4,7 Punkten in Führung. Lediglich Dirk Michel mit 10,95 Punkten erreichte seine Form.

Am zweiten Gerät dem Pauschenpferd riefen Niklas Mackert (10,95 Punkte) und Marco Michel (9,05) ihre Leistung ab. Da aber auch hier die dritte starke Wertung nicht erreicht wurde ging auch dieses Gerät mit 30,95:28,85 Punkten an die Turner vom TV Ersingen.

An den Ringen, gab es dann eine enorme Leistungssteigerung der Hettinger und der erste Gerätesieg mit 31,7:31,35 Punkten wurde eingefahren. Einestarke Leistung zeigte Toni Lovrinovic mit 11,85 Punkten. Aber auch seine Teamkollegen Robert Balint (10,2) und Niklas Mackert (10,05) zeigten saubere Übungen mit eleganten Schwung- und Kraftelementen.Am Sprung holte der TV Ersingen knapp mit 32,25:31,75 Punkten den Gerätesieg. Dominik Linsler (10,8), Marco Michel (10,55) und Robert Balint (10,4) kamen mit Handstützüberschlag mit halber Drehung in die Wertung. Alle drei hatten eine hohe zweite Flugphase und holten trotzdem nicht den Gerätesieg.Den Barren entschied der TV Ersingen mit 34,8:32,25 Punkten klar und deutlich durch Übungen mit höherem Ausgangswerten für sich. Dominik Linsler (10,85), Marco Michel (10,75) und Christof Mackert (10,65) holten die Punkte für den FC.