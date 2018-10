„Headline“ unterhalten Gäste

Buchen.Eine Geburtstagsfeier der besonderen Art erwartet die Freunde toller Tanz- und Unterhaltungsmusik am Samstag, 20. Oktober, in der Buchener Stadthalle.

Mit „Headline“ konnte die Stadtkapelle Buchen eine Band engagieren, die seit Jahren bei unzähligen Events im süddeutschen Raum das Publikum immer wieder aufs Neue begeistert.

Dies liegt sicher an der Wandlungsfähigkeit und Vielseitigkeit der Band, der mit Albrecht Hench aus Bürgstadt ein in Buchen nicht unbekannter Musiker vorsteht. Ob aktuelle Partykracher, einfühlsame Chansons oder swingende Tanzmusik, „Headline“ passt sich mit ihrem Programm immer wieder neu der Stimmung und dem Ambiente der Veranstaltung an. Die ohnehin attraktive Stadthalle wird mit ein paar gestalterischen Kniffen für die Party umgestaltet. Und wer die Stadtkapelle kennt, weiß, dass der Abend durchaus auch Überraschungen vorhält. So werden der Zwibbelclub 2.0 und andere „special guests“ den Abend kurzweilig bereichern. Den Ausklang der Party übernimmt dann Lokalmatador „DJ Jack“.

Die „Party crescendo“ beginnt am Samstag, 20. Oktober, um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, wobei man mit der Eintrittskarte auch gleich bei einem Glas Sekt auf 125 Jahre Stadtkapelle Buchen anstoßen darf.

