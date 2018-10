Heeresmusikkorps zu Gast

Buchen.Gleich mit einem ganzen Festjahr begeht die Stadtkapelle Buchen ihr 125-jähriges Bestehen. Zum Abschluss ist es dem Förderverein unter der Leitung von Dr. Achim Brötel gelungen, noch einmal einen ganz besonderen Schlussakkord zu setzen. So wird am Dienstag, 20. November, ab 19 Uhr das Heeresmusikkorps Veitshöchheim unter der Leitung von Oberstleutnant Roland Kahle in voller Besetzung in der Stadtkirche St. Oswald ein klassisches Konzert geben. Die 45 Musiker haben dafür eigens ein vorweihnachtliches Programm zusammengestellt, mit dem sich das Heeresmusikkorps einmal auf völlig andere Weise präsentieren wird. So wird unter anderem Anja Stegmann aus Würzburg als Gesangssolistin mit dabei sein. Die hervorragende Akustik in der Stadtkirche verspricht ein hohes Klangerlebnis. Der Eintritt zu diesem außergewöhnlichen Konzert ist frei. Spenden kommen dem Projekt „Mobile Retter“ zugute, mit dem im Neckar-Odenwald-Kreis derzeit die Notfallrettung insbesondere bei Herz-Kreislauf-Stillstand im Rahmen eines landesweiten Pilotprojekts weiter optimiert wird.

