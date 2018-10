Heinz Becker landet in der "Sackgasse"

Buchen.Gerd Dudenhöffer gibt am Donnerstag, 15. November, um 20 Uhr in Buchen in der Stadthalle sein aktuelles Programm zum Besten, und er manövriert dabei seine Kunstfigur Heinz Becker bewusst nicht mit Vollgas sprichwörtlich in die "Sackgasse". Diesmal plakatiert der Kabarettist die intellektuellen Hohlräume, ja die Denkblockade des stoischen Kleinbürgers, schon mit dem Programmtitel "Sackgasse". Vor einer Betonwand platziert wird sich der Becker Heinz seinem Publikum in der Stadthalle stellen. Dabei wird er nicht gleich zur Sache, und schon gar nicht auf den Punkt kommen. Repro: FN

