Heiße Rhythmen bei milden Temperaturen

Ausgelassene Stimmung herrschte bei der 15. Jazz-Night. Sieben Musikgruppen spielten in sieben Gaststätten.

Buchen. Die zahlreichen Besucher konnten am Samstagabend bei der 15. Jazz-Night in Buchen bei milden Temperaturen zwanglos zwischen den sieben Veranstaltungsorten und damit den Musikstilen wechseln. Sieben Bands präsentierten sich.

Liebhaber von südamerikanischen Musik waren am Samstagabend gut in der Cocktailbar „Bar-hamas“ aufgehoben. Dort begeisterte wie in den Vorjahren schon die Band „Grupo Andaré“ die Zuhörerinnen und Zuhörer mit kubanischen Rhythmen. Doch auch im „Schwanen“ ging es latinomäßig heiß her. Die „Pioneros latinos“ brachten das Publikum mit Salsa und Cha-cha-cha in Stimmung. Die Wirtsleute vom „Alten Milchhäusle“ hatten im Außenbereich ein kleines Zelt für die Band „4 to the bar“ aufgestellt – eine goldrichtige Entscheidung. Man entfloh so der Enge der Gasträume. Die Zuhörer nahmen im Freien Platz, während das Quartett um Andreas Stroh mit Kontrabass Gitarre, Schlagzeug und Piano für eine lässige Stimmung sorgte. Auch im Bistro „Brunnegugger“ war der Außenbereich bei den Besuchern sehr beliebt, nicht zuletzt deswegen, weil es im Lokal selbst recht eng geworden war. Dort sorgte „Rusty move“ mit Songs aus Pop und Rock der vergangenen vier Jahrzehnte dafür, dass die Gäste nicht mehr so schnell weiterziehen wollten.