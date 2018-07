Heiße Rhythmen in cooler Atmosphäre

Anzeige

Buchen.Auch ein lang erwarteter Sommerregen hinderte zahlreiche Jazz-Freunde aus Buchen und Umgebung nicht, anlässlich des 125-Jahr-Jubiläums der Stadtkapelle Buchen zu „Jazz im Hof“ in den urigen Museumshof in der historischen Altstadt von Buchen zu kommen.

Zu Gast waren die „Windwalkers“ aus Mannheim, ein deutsch-zypriotisch-kolumbianisch-ungarisches Latin-Fusion-Sextett mit heißen Rhythmen und coolem Jazz. Als VorBand trat ein Ensemble ehemaliger Big-Band-Musiker der Joseph-Martin-Kraus Musikschule aus Buchen auf. Die Gegensätze an diesem Abend konnten kaum größer sein. Multi-Kulti-Jazz mit heißen Rhythmen aus der Stadt traf auf das feine Ambiente einer alten Stätte. Aber genau diese Gegensätze machten „Jazz im Hof“ zu einem gelungenen Klangevent für alle Jazz-Freunde. Heiße Rhythmen trotzten den kühlen Temperaturen einer anbrechenden Sommernacht. Mit den „Windtalkers“ war eine Band von internationalem Format zu dem Jubiläumskonzert angereist. Bevor die Buchener den Mannheimern aber die Bühne überließen, setzten zahlreiche ehemalige Big-Band-Musiker der JMK-Musikschule ihr eigenes 40-minütiges musikalisches Ausrufezeichen. Als Vor-Band hat Alexander Monsch, der stellvertretende Leiter der Musikschule, aus diesen eine „JMK-Allstars Bigband“ formiert, die mit klassischem Bigbandsound den Abend eröffnete. Das Ergebnis dieses ersten instrumentalen Grußes konnte sich wirklich sehen beziehungsweise hören lassen. Die schwungvoll-schmissige Darbietung fand viel Anklang.

Für eine heiße Nacht sorgte dann das Latin-Fusion-Sextett „The Windwalkers“ mit seinem Jazz-Programm. Bandleader Mario Maradei Gonzalez aus Kolumbien, Neo Stephanou am E-Bass aus Zypern, Laszlo Szitko am Piano aus Ungarn, Franz Eichberger am Schlagzeug, Fabian Schöne am Saxophon und Marc König an der Trompete (alle aus Deutschland) heizten unter anderem mit Beiträgen aus ihrem Album „Adventures“ dem Publikum so richtig ein. Unterstützt wurde die Band von einem ehemaligen Mitglied der Bigband des NDR, Joe Gallardo, einem amerikanischen Musiker des Latin und des Modern Jazz.