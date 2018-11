„Herzlichkeit der Menschen hat mich überwältigt“

Buchen.Die vielen Nepalfahnen verwandelten die Aula der Abt-Bessel Realschule Buchen in ein nepalesisches Bergdorf. Die Namaste Nepal sAG um Lehrer Daniel Schäfer und Benjamin Grimm hatte eingeladen, um über die Erfolge der Schülerfirma sowie den aktuellen Fortschritt beim Bau ihrer Partnerschule in Sotang zu informieren.

In einem ersten Teil berichtete Daniel Schäfer über die Fortschritte im Schulprojekt: die Verbesserungen der Bildungschancen im Distrikt Gati und besonders im Dorf Sotang seien deutlich vorangeschritten. Besonders deutlich konnte man dies an aktuellen Bildern über den Schulhausbau sehen. Zwei der sieben Schulen sind fertiggestellt und der Unterricht kann schon im Januar in den neuen Gebäuden beginnen. Fünf weitere befinden sich noch im Bau und werden voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres fertiggestellt. Im Partnerdorf der Buchener Schüler ist der Rohbau abgeschlossen. Nun wartet man auf weiteres Baumaterial was eine Herausforderung in Nepal ist, denn das Land ist noch immer vom Erdbeben 2015 schwer getroffen und Baumaterial heiß begehrt. So kostet ein Sack Zement aktuell fast acht Euro und muss über eine abenteuerliche Route zur Schule transportiert und die letzten 400 Meter sogar getragen werden.

Die Buchener Schüler denken nachhaltig und haben gemeinsam mit der Freiberger Schülerfirma (Sachsen) im unterhalb gelegenen Gati ein Kaffeeprojekt gegründet in dem Eltern und Schüler im Anbau geschult werden. Derzeit beziehen die Schüler ihren Kaffee noch aus der Region Pokhara. Sie sind aber zuversichtlich, dass in drei Jahren das Dorf soweit ist, Kaffee zu ernten und so etwa eine Millionen Rupien für die Region und die Schule zu erwirtschaften. Das sind 7000 Euro pro Jahr bei einem monatlichen Einkommen von 30 Euro.

An der Abt-Bessel-Realschule wird der Kaffee nun in immer größeren Mengen nachgefragt, so dass die nächste Bestellung für das Jahr 2019, die in Buchen und Miltenberg mit Hilfe der Kaffeerösterei Mika weiterverarbeitet wird, sich auf eine Tonne Rohkaffee beläuft. Wiegen, abfüllen, verschweißen, etikettieren und auf den Versandweg bringen, sind nur ein paar wenige Aufgaben, die die Schüler der Namaste Nepal sAG mit Hingabe und Leidenschaft erledigen. Mittlerweile betreiben sie einen Nepal-Laden im Schulhaus. Diese und andere Aktionen ermöglichten den engagierten Helfern in den drei Jahren ihres Bestehens bisher Spenden über 31 000 Euro zu sammeln und die großartigen Projekte umzusetzen. Der Verkauf des Kaffees in Buchen läuft separat und deckt ab dem nächsten Jahr die gesamten laufenden Kosten der Grundschule in Sotang. Dabei zahlen die Schüler sogar die Weiterbildung und Gehälter der drei Lehrer.

Beeindruckt vom Engagement der Schüler erhielten sie überraschend Hilfe vom „Help!-Sommermärchen-Team“ aus Götzingen (die FN berichteten). Sie überreichten 2000 Euro für die Austattung der Schule mit Schulmöbeln und Tafeln. Die Schüler waren begeistert von den Götzingern. Engagement verbindet und so wurden schnell Ideen ausgetauscht wie man gemeinsam mehr erreichen kann. Man darf gespannt sein, wie die Reise weitergeht.

Gesandtschaft vor Ort

Auch in diesem Herbst war eine Gesandtschaft der Schülerfirma vor Ort in Nepal und hat in dem immer noch unter den Erdbebenfolgen leidenden Land die Menschen besucht. Schulleiterin Monika Schwarz war mit den Schülerinnen Emma Münkel, Anita Hunecker und Chiara Taranto, sowie mit Jona Wandres und Joachim Falz (Schulleiter a.D.) in Kathmandu und der Region Gati auf eigene Kosten unterwegs. Die Eindrücke der kulturellen Unterschiede stellte Falz am Nepal- Abend mit entsprechenden Fotografien sehr anschaulich dar. Das Land erfahren bedeutet aber auch, abseits der Großstadt Kathmandu das Land vor allem zu „erlaufen“. Eine mehrtägige Trekkingtour führte die Gruppe über 2500 Höhenmeter und bisweilen auch an die Leistungsgrenzen.

In den Dörfern selbst wohnte die Gruppe bei Gastfamilien in Behelfsunterkünften, denn die Häuser sind nach dem Erdbeben noch immer nicht wieder aufgebaut. Gemeinsam wurden Probleme diskutiert, das weitere Vorgehen geplant und Lösungen erarbeitet.

Chiara berichtete: „Die Herzlichekeit der Menschen hat mich einfach überwältigt.“ Die Schüler konnten die Herzen der Menschen im weit abgelegenen Bergdorf Sotang gewinnen und ließen selbst einen Teil zurück. Der Abschied fiel ihnen schwer.

