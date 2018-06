Heute ein lebensfroher Teenager

Anzeige

Weichteiltumor

Die ganze Geschichte: Die 15-Jährige lebt mit ihren beiden Schwestern im Gebiet der Stadt Samarkand in Usbekistan. Samarkand hat etwa 350 000 Einwohner, ist durch viele sehenswerte Moscheen und Mausoleen bekannt und liegt an der Seidenstraße, der antiken Handelsroute, die China mit dem Mittelmeer verband. Für die fünfköpfige Familie stehen zwei Zimmer zur Verfügung. Und im Jahr 2014 wartete ihr Vater mit dem damals 12-jährigen Mädchen einen ganzen Tag lang im Krankenhaus der Stadt, um mit zahlreichen anderen Familien, die ihre Kinder bei den Friedensdorf-Mitarbeitern vorstellten, Hilfe zu erbitten. Bei dieser Begegnung lernten die Friedensdorf-Mitarbeiter ein Mädchen kennen, dessen rechtes Bein von einem Weichteiltumor angegriffen war. Sie hatte sich in Usbekistan bis dahin schon vier Operationen unterzogen, doch leider ohne den gewünschten Erfolg.

Man bemühte sich deshalb, ihr durch eine Operation in Deutschland zu helfen. Chefarzt Dr. Gritzbach führte diese Operation am 29. April 2015 an den Neckar-Odenwald-Kliniken durch. Dabei versuchte der erfahrene Orthopäde und Kindertraumatologe, „eine völlige Fehlstellung des Fußes operativ zu korrigieren.“ Dr. Gritzbach erinnert sich weiter: „Bei diesem 90-minütigen Eingriff mussten unter anderem zwei sogenannte Marknägel eingesetzt werden, da die Knochensubstanz durch die vielen Voroperationen schlecht und kaum beanspruchbar war.“

Nach dem großen Eingriff lebte das Mädchen für die Zeit des ersten Heilungsverlaufs gemeinsam mit 200 Kindern aus acht Nationen in der Heim- und Pflegeeinrichtung von „Friedensdorf International“ in Oberhausen. Im Juli 2015 stellte sie sich erneut in Mosbach vor. Die Verlaufskontrolle ergab, dass das Bein an Stabilität gewonnen hatte und die Chancen einer künftigen Gehfähigkeit als „gut“ bezeichnet werden konnten. Ihre Krücken – so die Prognose – sollten bald gegen einen Spezialschuh ausgetauscht werden, um damit die deutliche Verkürzung des betroffenen Beines auszugleichen. Einen Monat später konnte sich das Mädchen aus dem Friedensdorf in Oberhausen (NRW) verabschieden und mit neuem Lebensmut die Heimreise antreten.

2017 und 2018 kam sie zu erneuten Kontrollvorstellungen zu den Friedensdorf-Mitarbeitern in Samarkand. Nach der Schilderung von Nathalie Witté läuft die inzwischen 15-jährige junge Frau „gut und ohne Gehhilfe. An ihrem operierten rechten Bein trägt sie einen sogenannten Arthrodesenstiefel, der, ähnlich wie ein Skistiefel, weit über das Sprunggelenk reicht und den Längenunterschied der beiden Beine ausgleicht.“ Die Friedensdorf-Mitarbeiterin berichtet, dass in Usbekistan auch Teile des bei der Operation eingesetzten Metalls entfernt wurden. Und weiter: „Die komplette Entfernung des Metalls ist für die nahe Zukunft geplant.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 04.06.2018