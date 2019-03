Heute startet der Bewegungstreff

Buchen.Im Mehrgenerationentreff gibt es diese Woche folgendes Programm: Der Kaffeetreff ist heute um 15 Uhr. Gegen 17.30 Uhr startet erstmals das neue Angebot „Treffpunkt Bewegung“, eine offene Gruppe für jeden, die immer sich mittwochs trifft. Morgen, Donnerstag, ist ab 14 Uhr Spielenachmittag und ab 18 Uhr ist der Englischstammtisch „We are talking English – Englisch reden für jedermann“. Die Spielgruppe für Kinder bis sechs Jahre findet am Freitag, 15. März, ab 9 Uhr statt. Die nächste Woche startet am Montag, 18. März, mit dem Basteltreff. Es wird Frühlings-Oster-Deko aus Papier, Draht und Perlen gebastelt. Anmeldungen zum Basteltreff sind bei Sieglinde Anton, Telefon 0151/50183211, erforderlich. Am Montag ist um 19.30 Uhr Line Dance. Am Dienstag, 19. März, ist dann auch nächste Woche der Mittagstisch „Tischleindeckdich“ und ab 19.30 Uhr der Treff für pflegende Angehörige. Auch das Angebot „Probleme mit Smartphone, Computer & Co? Reden wir doch mal drüber!“ findet statt, hierfür sollen vorab individuelle Termine vereinbart werden unter Telefon 06281/960583. Es erfolgt ein Rückruf.

