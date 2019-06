Hilfe für Pflegebedürftige und Angehörige

Landrat Dr. Achim Brötel und geladene Gäste haben am Montagnachmittag den ersten Pflegestützpunkt im Neckar-Odenwald-Kreis offiziell in Buchen eröffnet.

Buchen. Bereits seit Anfang Juni beraten Jutta Baumgartner-Kniel und Jutta Landwehr in einem Büro im neuen Mehrgenerationenhaus in der Hollergasse 14 Pflegebedürftige und deren Angehörige rund um das Thema Pflege. „Das Telefon steht kaum still“, sagten die beiden vom Landkreis angestellten Fachkräfte. Mit einer kleinen Feier stellten Landrat und Mitarbeiter des Landratsamts den ersten Pflegestützpunkt im Neckar-Odenwald-Kreis am Montagnachmittag offiziell der Öffentlichkeit vor. Hier finden pflegebedürftige Menschen und deren Angehörigen eine Anlaufstelle, an der sie sich zu organisatorischen und rechtlichen Fragen rund um die Pflege individuell beraten lassen können. Ein weiterer Stützpunkt soll Ende des Jahres in Mosbach eröffnet werden.

Wie Landrat Achim Brötel erläuterte, geben die beiden Frauen Auskunft über sozialrechtliche und finanzielle Leistungen, informieren über Entlastungs- und Unterstützungsangebote im näheren Umfeld, ermitteln den persönlichen Hilfebedarf, erstellen individuelle Versorgungs- und Hilfepläne, organisieren und begleiten Betroffene bei der Inanspruchnahme von Leistungen und Angeboten und beraten bei einem möglichen Umbau der eigenen Wohnung oder der Suche nach einem geeigneten Pflegeheim. Die Dienstleistung ist für Mitglieder von gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen kostenfrei.

Gesamtes Leistungsspektrum

„Es geht um das gesamte Leistungsspektrum für Pflegebedürftige, um die effiziente Vernetzung aller Angebote und nicht zuletzt auch um die Überwindung der Grenzen zwischen den einzelnen Sozialleistungsträgern“, sagte der Landrat. Er wies darauf hin, dass es Pläne für einen solchen Pflegestützpunkt bereits seit dem Jahr 2010 gebe. Joachim Stutz, stellvertretender Geschäftsführer der AOK Rhein-Neckar-Odenwald, erinnerte sich daran, dass bereits im Dezember 2008 erste Kontakte wegen eines Pflegestützpunkts im Neckar-Odenwald-Kreis geknüpft worden seien. Letztlich dauerte es bis zum Juli 2017, bis der Kreistag einen entsprechenden Beschluss fassen konnte. Daraufhin erstellte man ein Konzept und begann damit, dieses umzusetzen. „Hier in der Hollergasse 14, dem künftigen Mehrgenerationenhaus, ist der Pflegestützpunkt ideal aufgehoben“, stellte Brötel fest. Am ersten Juni seien die beiden Mitarbeiterinnen in die neu gestalteten Büroräume im Erdgeschoss des Hauses eingezogen. Jede von ihnen bekleidet eine 75-Prozent-Stelle. Die Kosten für den Pflegestützpunkt übernehmen jeweils zu einem Drittel der Landkreis, die Kranken- und die Pflegekassen.

Auch Bürgermeister Roland Burger freute sich über die Eröffnung des Pflegestützpunktes in unmittelbarer Nachbarschaft der „alla-hopp!“-Anlage und im Mehrgenerationenhaus. „Wir befinden uns in einem gesellschaftlichen Wandel“, sagte er. So sei im Jahr 2007 jeder fünfte Einwohner im Kreis über 65 Jahre alt gewesen. Im Jahr 2020 werde jeder Vierte dieses Alter erreicht haben. Zähle man im Landkreis zurzeit 1700 Pflegebedürftige, so gehe man davon aus, dass es in elf Jahren 8800 sein werden. Ambulante Pflege müsse organisiert werden. „Ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben im Alter ist das Ziel“, stellte der Bürgermeister fest.

Pflegerecht ist kompliziert

„Das ist ein hervorragender Termin heute“, freute sich Joachim Stutz, stellvertretender Geschäftsführer der AOK Rhein-Neckar-Odenwald und beglückwünschte die Verantwortlichen im Namen aller Kranken- und Pflegekassen. Das Pflegerecht sei so kompliziert, dass der Einzelne damit „hoffnungslos überfordert“ sei. Eine fundierte Beratung sei deshalb sehr wichtig. Allein die AOK Rhein-Neckar-Odenwald zähle 27 100 Pflegebedürftige unter ihren Mitgliedern, mit steigender Tendenz.

Jutta Landwehr und Jutta Baumgartner Kniel, die den Pflegestützpunkt in Buchen leiten, gingen in ihrer Ansprache auf ihre Aufgaben ein. So wolle man es möglich machen, dass Betroffene so lange und so gut wie möglich zu Hause versorgt werden können. Man erteile zum Beispiel Auskünfte über seniorengerechtes Wohnen, informiere über Patientenverfügungen und über die Vereinbarkeit von Pflege und Familie. „Wir verstehen uns außerdem als Lotse durch das Angebot an Pflegedienstleistungen“, sagten sie.

