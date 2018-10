Hilfreicher Lotse beim Thema Pflege

Der erste Pflegestützpunkt im Neckar-Odenwald-Kreis entsteht derzeit in Buchen. Ab Mai soll er seine Arbeit aufnehmen.

Buchen. Die Errichtung des ersten Pflegestützpunktes im Neckar-Odenwald-Kreis in Buchen in der Hollergasse in unmittelbarer Nachbarschaft des neuen Mehrgenerationentreffs schreitet zügig voran. Damit Büroräume, Toiletten und Zugang zweckmäßig und barrierefrei werden können, sind noch Umbaumaßnahmen notwendig. Läuft alles nach Plan, soll der Stützpunkt ab Mai nächsten Jahres die Beratungslandschaft im Kreis bereichern. Mit der Personalrekrutierung soll schon bald begonnen werden – mit 1,5 Fachkraftstellen greift die Landkreisverwaltung auf die Erfahrungen anderer Landkreise zurück.

Vielfältiges Beratungsangebot

Der Neckar-Odenwald-Kreis bietet laut Landratsamt zwar schon jetzt ein vielfältiges Beratungsangebot für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen. „Es ist jedoch zu erwarten, dass der Bedarf im Hinblick auf die demografische Entwicklung, vor allem aber auch durch ein immer mehr ausdifferenziertes Hilfesystem weiter ansteigen wird“, begründet Jan Egenberger, Stabsstelle Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit beim Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis, die Maßnahme

Was die demografische Entwicklung betrifft, spricht der Seniorenbericht für den Kreis eine deutliche Sprache. Innerhalb der letzten 20 Jahre hat sich die Altersstruktur der Bevölkerung im Neckar-Odenwald-Kreis deutlich verändert. Der Anteil der Menschen im Alter über 65 Jahren hat sich von 15 Prozent im Jahr 1995 auf 21 Prozent im Jahr 2016 erhöht. Heute ist damit mindestens jeder fünfte Einwohner im Kreis älter als 65 Jahre. Der Anteil der jüngeren Menschen im Alter von unter 40 Jahren hat im gleichen Zeitraum um 13 Prozentpunkte abgenommen und beträgt heute 42 Prozent. Damit vollzieht sich laut Seniorenbericht auch im Neckar-Odenwald-Kreis die allgemeine demografische Entwicklung hin zu einer älter werdenden Gesellschaft. Wesentliche Gründe dafür seien eine gestiegene Lebenserwartung der Bevölkerung, die Alterung der geburtenstarken Jahrgänge und eine bis zum Jahr 2011 sinkende Geburtenzahl. Die demografische Alterung betrifft demnach alle Stadt- und Landkreise Baden-Württembergs. Sie war aber in den letzten 20 Jahren im Neckar-Odenwald-Kreis etwas stärker ausgeprägt als im Landesdurchschnitt.

In Baden-Württemberg nahm der Anteil der Bevölkerung über 65 Jahren zwischen 1995 und 2016 von 14,9 auf 19,9 Prozent zu. Gleichzeitig ist der Anteil der jüngeren Bevölkerung unter 40 Jahren von 54 auf 44,8 Prozent gesunken. Die Zunahme der älteren Bevölkerung und die Abnahme der jüngeren Bevölkerung fallen somit in Baden-Württemberg im selben Zeitraum geringer aus als im Neckar-Odenwald-Kreis. Dementsprechend hat das Durchschnittsalter der Bevölkerung im Neckar-Odenwald-Kreis seit dem Jahr 1995 von 39,5 auf 44,6 im Jahr 2016 zugenommen. Es liege damit heute geringfügig über der durchschnittlichen Entwicklung in Baden-Württemberg mit einer Zunahme von 39,3 auf 43,3 Prozent.

Jeder dritte Einwohner über 65

Die Vorausberechnung der Altersgruppen bis zum Jahr 2030 zeigt laut Seniorenbericht, dass zukünftig fast jeder dritte Einwohner im Neckar-Odenwald-Kreis über 65 Jahre alt sein wird. Im Vergleich zum Jahr 2016 nimmt der Anteil dieser Altersgruppe um acht Prozentpunkte zu. Der Anteil der jüngeren Menschen an der Gesamtbevölkerung wird hingegen weiter zurückgehen. Insgesamt wird die Zahl der über 65-jährigen Bevölkerung von 2016 bis 2030 um 8839 Menschen beziehungsweise 29,3 Prozent zunehmen. Für die Seniorenplanung sei die zukünftige Entwicklung der Altersstruktur bis zum Jahr 2030 von besonderem Interesse – insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Zahl der über 80-jährigen Menschen, da in dieser Altersgruppe der Unterstützungsbedarf mit zunehmendem Alter überproportional anwächst. Nach der Bevölkerungsvorausrechnung des Statistischen Landesamtes wird es im Jahr 2030 im Neckar-Odenwald-Kreis 2328 Menschen mit einem Alter von über 80 Jahren mehr geben als 2016. Dies entspricht einer Zunahme um 27,6 Prozent.

Kostenlos und neutral

„Plötzlich kann alles anders sein, egal ob durch Unfall, Erkrankung oder andere Schicksalsschläge. Wenn in der Familie ein Pflegefall eintritt, gibt es viele Fragen“, weiß Renate Körber, der Leiterin des Fachbereichs Jugend und Soziales beim Landratsamt. Für solche Fälle gebe es zwar schon jetzt ein ausdifferenziertes Angebot an Pflegedienstleistungen im Kreis. Das gehe von Hilfen der Kranken- und Pflegekassen über kommunale bis hin zu ehrenamtlichen Unterstützungsangeboten. „Allerdings ist es im Notfall für Betroffene manchmal schwierig, sich gleich zurechtzufinden. Hier wird künftig der Pflegestützpunkt als Lotse weiterhelfen“, blickt sie in die Zukunft. „ Betroffene und Angehörige können eine kostenlose und neutrale Beratung bei allen Fragen rund um das Thema Pflege und Versorgung erhalten. Deshalb freuen wir uns, dass wir mit dem Pflegestützpunkt in Buchen bald ein weiteres, dezentrales und wohnortnahes Beratungsangebot im Landkreis haben werden“, so Renate Körber.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.10.2018