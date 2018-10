Hilfsprojekte in Bukuumi im Blick

Götzingen.Die Frauengemeinschaft heißt am Dienstag, 23. Oktober, um 19.30 Uhr Interessenten zu einem Vortrag mit Florian Bauer vom „Organisationsteam Partnerschaft Bukuumi“ der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach in die Pfarrscheune willkommen. Von den persönlichen Einsätzen im Land Bukuumi sowie vom Einsatz der freiwilligen Helfer aus Götzingen werden Bilder gezeigt und Florian Bauer wird vom Stand einiger Hilfsprojekte berichten. Da diese Veranstaltung die Herbstveranstaltung der Frauengemeinschaft ist, gibt es Zwiebelkuchen und neuen Wein. Zuvor findet um 18.30 Uhr in der Kirche eine Rosenkranzandacht statt.

