Hintersinnig, unsinnig und wahnsinnig gut

Politisches Kabarett im besten Sinne hat Urban Priol am Donnerstagabend in der Stadthalle geboten.

Buchen. Urban Priol zeigte sich bei seinem Gastspiel in Buchen hintersinnig, unsinnig, irrsinnig und begeisterte durch seine Stimmenimitationen sowie sein schauspielerisches Talent. Für gutes Kabarett braucht es eben nur eines: einen originellen Kopf. Der 57-jährige gebürtige Aschaffenburger weist diese Qualität zum Glück nicht nur außen auf durch seine charakteristische wirre Frisur, sondern auch innen. Requisiten wie das bunt geblümte Hemd, Tisch und Stuhl sowie das obligatorische alkoholfreie Weizenbier komplettieren das äußere Erscheinungsbild des Kabarettisten, der durch diverse Fernsehsendungen bundesweite Bekanntheit erreicht hat.

Brückenschlag

Mit seinem Programm „gesternheutemorgen“ schlug er den Bogen vom Kalten Krieg in den 80-er Jahren bis zum Brexit, von Bundeskanzler Helmut Kohl bis zu „seinem Mädchen“ Angela Merkel. „Nimm die alten Texte und tausch die Namen aus“, hatte er sich anfangs gedacht, als er das Programm zusammenstellte. Denn eigentlich habe sich laut Urban Priol in den vergangenen 35 Jahren nicht allzu viel geändert. Ganz so einfach war es dann aber doch nicht, wenn ihm auch spielerisch leicht der Brückenschlag gelang von Ronald Reagan und Margaret Thatcher zu Ursula von der Leyen, der „Gorch Fuck“, und zur Bundesernährungsministerin Julia Klöckner, alias „Miss Ernte“.

Auf als konservativ geltende Politiker hatte es Priol besonders gern abgesehen. So kritisierte er Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) wegen seiner Ablehnung eines Tempolimits auf Deutschlands Autobahnen und den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) wegen seines Feldroboter-Programms. Pawel Ziemiak, Generalsekretär der CDU mit polnischem Migrationshintergrund, bekam sein Fett ab wegen seiner Forderung, den Zuzug von Flüchtlingen nach Deutschland zu begrenzen. Und auch Gesundheitsminister Jens Spahns Auffassung zu Hartz 4 griff Priol mit seinem bissigen Humor auf. Den FDP-Vorsitzenden Christian Lindner ordnete der Kabarettist der „Generation Mottenkugel“ zu. Und die Verleihung des Karlspreises in Aachen an Emmanuel Macron bezeichnete er als „Fest der Heuchelei“.

Zurück in die 80-er

Und dann ging es wieder zurück in die 80-er Jahre. Urban Priol erinnerte an die Einführung des Privatfernsehens und den damit verbundenen Niveauverlust, auch bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern. Er kam auf den Brexit zu sprechen und die unsägliche Theresa May, dann wieder mit einer unwiderstehlichen Stimmen-Imitation auf Edmund Stoiber und seine Einlassung zum „Problem-Bär“. Er bezeichnete die Bundespräsidenten der vergangenen 15 Jahre als „Grüß-Gott-Onkel“ und kritisierte die mangelnde Teilnahme der Bundestagsabgeordneten an den Sitzungen. Den wenigen Anwesenden sollte man das Daddeln während der Sitzungen verbieten oder ihre Handys einziehen.

„Bandenwerbung“

Nach der Pause war sein Programm komplett in der Gegenwart angekommen. Urban Priol wunderte sich über VW als neuen Sponsor der Fußballnationalmannschaft. Das Wort „Bandenwerbung“ bekam für ihn dadurch eine völlig neue Bedeutung. Er mokierte sich über das „Beamten-Esperanto“ im deutschen Steuerrecht und zeigte bei seiner Kritik an den Grünen, dass er auch die Stimme von Winfried Kretschmann sehr gut imitieren kann.

Die Grünen seien in die bürgerliche Mitte gerutscht nach dem Motto: „Wir funktionieren, egal mit wem!“ Der Kabarettist fragte sich, wie die EU ihre Grenzen in der Sahara sichern wolle und wie Portugal so erfolgreich werden konnte, obwohl das Land sich nicht an das verordnete Sparprogramm hielt. Die geplante Fusion zwischen Deutscher und Commerzbank zeige ihm, dass man nichts aus der Finanzkrise gelernt habe. Und das autonome Fahren führe dazu, dass der Autofahrer zum „Beförderungsfall mit Transportbehältnis“ werde.

Und dann war plötzlich Schluss. Gut zweieinhalb Stunden tempo- und kenntnisreiches sowie stets humorvolles Politik-Kabarett hinterließ ein begeistertes Publikum.

