Hochwertige Ausbildung für Nachwuchs

Buchen.Über eine Laugenmaschine im Wert von 4800 Euro freuen sich die an der Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB) ausgebildeten Bäckerlehrlinge und ihre Lehrer. Übergeben wurde das von der Stiftung zur Förderung des Nachwuchses im Bäcker-und Konditorenhandwerk (Edingen-Neckarhausen), dem Versorgungsamt der Handwerkskammer Mannheim und den Bäckerinnungen Buchen und Mosbach gespendete Gerät am Dienstag.

Bäckerklassen sollen bleiben

Nachdem Obermeister Friedbert Englert (Bäckerinnung Mosbach) auf die Vorgeschichte einging, freute er sich über die Maschine. „Ein Bäcker muss eine Brezel backen können, was er hiermit lernt“, bemerkte Englert und leitete über zu Peter Schlör, der als Obermeister der Bäckerinnung Buchen das Wort ergriff. „Wir müssen den Nachwuchs mit einer hochwertigen Ausbildung und einem guten technischen Standard unterstützen“, erklärte er und betonte, dass die Bäckerinnungen „großes Interesse am Verbleib der Bäckerklassen an der ZGB haben“.

Der persönliche Dank galt Reiner Jung (BÄKO Süd-West eG), der die Spende auf spontane und unbürokratische Weise in die Wege leitete. Dieser hielt fest, dass die Bäcker auch in schwierigen Zeiten zusammenhalten und regionale Qualität sich auch aktuell großer Beliebtheit beim Verbraucher erfreue – nun gelte es, diese durch optimal ausgebildeten Nachwuchs sicher zu stellen.

Auch ging er auf die Stärkung des ländlichen Raums ein, die durch motivierte Handwerker aktiv betrieben werde. „Wir können zum Ausbildungsort Buchen stehen“, betonte Reiner Jung. Der Technische Lehrer Patrick Weber dankte für die Spende und erklärte: „Wir müssen keine Aufbäcker für vorgefertigte Teiglinge, sondern echte handwerkliche Bäcker ausbilden – und das können wir mit Geräten wie der Laugenmaschine.“

„Stück Lebensqualität“

Seitens des als Schulträger fungierenden Neckar-Odenwald-Kreises bedankte sich auch Landrat Dr. Achim Brötel, der das Nahrungsmittel-Handwerk als „Stück Lebensqualität“ bezeichnete und zur Sprache brachte, dass die Jugend bevorzugt Berufe auswähle, die in der Heimat erlernt werden können.

Diesen Worten reihte sich Oberstudiendirektor Konrad Trabold an. „Der Erhalt des Standorts genießt oberste Priorität“, stellte er klar, ehe die Lehrlinge das technische Können der Laugenmaschine demonstrierten und zur Verköstigung einluden. ad

