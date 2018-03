Hochwertige Technologie will auch gewartet sein

Anzeige

Buchen.Modernste Technik bedingt eine moderne Ausbildung – schließlich muss sie ebenso konsequent gewartet und instandgesetzt werden wie Althergebrachtes. In diesem Sinne kann sich die Kfz-Werkstatt der Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB) über das neue BMW-Sportcoupé vom Typ 425d im Wert von über 50.000 Euro freuen, das am Freitag übergaben wurde.

Fachkräfte nötig

Studiendirektor Heiko Ihrig nahm anfangs Bezug auf die „Dieseldebatte“ und das thematisierte Fahrverbot. Hier setzt der BMW an, der dank hochwertigster Technologie die derzeit sauberste Abgasnorm Euro 6 erfüllt. „Derartige Fahrzeuge sind erforderlich, damit der Diesel überhaupt noch eine Chance hat“, betonte Ihrig. Allerdings müssen sie auch gewartet werden, was wiederum Fachkräfte bedingt, die jene Technik nicht vor Rätsel stellt – unter diesem Vorzeichen freue man sich ganz besonders über das neue Schulungsfahrzeug. Diesbezüglich dankte Ihrig den Lehrkräften Marco Schad und Adrian Herth, auf deren Engagement hin das Fahrzeug übergeben werden konnte, sowie der BMW AG, die sich bereits in der Vergangenheit wie die Firma Auto-Müller als örtlicher Vertragsbetrieb und jährlich mit gut abschneidenden Auszubildenden vertretenen Dualpartner der ZGB „sehr aufgeschlossen in Sachen Ausbildung“ gezeigt habe.

Zukunftsweisende Ausbildung

Seitens der BMW AG ergriff After-Sales-Gebietsleiter Bernd Kiefer das Wort: „Elektronische Komponenten sind nicht nur in der Automobiltechnik auf dem Vormarsch“, hielt er fest und erinnerte an die Wichtigkeit einer zukunftsweisenden Ausbildung der Kfz-Mechatroniker, um im späteren Berufsleben elektronische wie mechanische Probleme im Sinne des Kunden beheben zu können. Die Ausbildung qualifizierter Nachwuchskräfte sei dahingehend auch für den Münchner Autobauer ein stets fokussiertes Thema.