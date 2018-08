Hohe Nachfrage an kindgerechten Führungen

Buchen.Im Rahmen des Buchener Feriensommers finden jeden Mittwoch kindgerechte Führungen in der Eberstadter Tropfsteinhöhle statt. Auch diesmal stieß das Angebot auf große Resonanz, so dass eine Aufteilung in drei Gruppen erforderlich war. Eine dieser Gruppen mit Kindern zwischen vier und zehn Jahren wurde von Günter Lamade durch die 600 Meter lange Höhle geführt.

„Ein Ziel der Führungen ist es, Kinder auf spielerische Art an die Erdgeschichte heranzuführen. Zudem ist es immer schön zu sehen, wenn Kinder bei den Erklärungen Freude haben“, beschreibt Lamade seine Beweggründe. Bereits drei Tage nach der Entdeckung 1971 erkundete er die Höhle und verfügt über einen großen Erfahrungsschatz. Diesen vermittelt er den Kindern auf spielerische Art mit Beispielen aus dem Alltag. Zu Beginn wurde die konstante Temperatur von elf Grad innerhalb der Höhle mit dem kältesten Wasser, das aus einer Dusche kommt, verglichen. Leitungswasser ist in der Regel immer noch drei Grad wärmer. Vorbei ging es danach an den Gesteinsformen, die Namen wie „Weißen Frau“, „Orgel“ oder „Hochzeitstorte“ tragen. Später erklärte Lamade den Unterschied zwischen Stalagmiten und Stalaktiten anhand von Nudeln und Eistüten. Am Höhlenende rechneten viele Kinder mit einem „Ausgang“. Umso erstaunter waren sie, als sie hörten, dass sich oberhalb von ihnen eine 30 Meter dicke Gesteinschicht befindet und der Weg zurückgelaufen werden muss. Dies nutzen die Kinder, um nochmals Fragen zu stellen und die Tropfsteine zu beäugen. rkr

