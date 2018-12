„Hohe Zahl langjähriger Mitarbeiter spricht für ein gutes Betriebsklima“

Buchen.Im Rahmen der alljährlichen Abschlussfeier der Firma Göttfert, zu der alle Mitarbeiter eingeladen waren, wurden Jubilare geehrt.

„Gerade in der heutigen Zeit mit der atemberaubenden Entwicklungsgeschwindigkeit der Umbrüche in Technologie und Wirtschaft sind insbesondere für den Mittelstand gut ausgebildete, zuverlässige und verantwortungsvolle Mitarbeiter das eigentliche Kapital des Unternehmens“, so Geschäftsführer Dr. Axel Göttfert.

Insbesondere sprächen bei Göttfert gerade die hohe Zahl langjähriger Mitarbeiter für eine geringe Betriebsfluktuation. „Das ist ein sicherer Hinweis, dass das Arbeitsklima im Unternehmen in Ordnung ist“, so der Geschäftsführer Dr. Axel Göttfert weiter. Danach nahm er die Ehrungen vor. Für ihre zehnjährige Betriebszugehörigkeit wurden Julia Volk, Elmar Schäfer und Benedikt Heß geehrt.

Ihr 20-Jahr-Firmenjubiläum feiern in diesem Jahr Carsten und Thorsten Bischoff, Thomas Geier, Jochen Krotz, Dietmar Wörner, Ilja Balagula und Bernhard Pfaff.

Für 30 Jahre Betriebszugehörigkeit wurde Renate Braun geehrt. 40-Jahr-Firmenjubiläum feiern dieses Jahr Matthias Hollerbach und Volker Stübs, die zu einem späteren Zeitpunkt ebenso von der Stadt Buchen, vertreten durch Bürgermeister Roland Burger zusätzlich geehrt wurden.

50 Jahre Betriebszugehörigkeit konnte auch Reinhold Blatz feiern. Der Geschäftsführer dankte allen Geehrten für ihre Betriebstreue.

