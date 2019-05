Hohen Leistungsstand der Kapelle gewürdigt

Hainstadt.Der Musikverein Hainstadt blickte im Rahmen seiner 44. Generalversammlung im Gasthaus „Schwanen“ in Hainstadt auf sein vergangenes Vereinsjahr zurück. Nach dem Gottesdienst zu Ehren der lebenden und verstorbenen Mitglieder in der St. Magnus Kirche in Hainstadt, den die Aktiven der Seniorenkapelle musikalisch umrahmten, begrüßte Vorsitzende Barbara Geppert aus dem Vorstandsteam die aktiven Musiker sowie die passiven Mitglieder und die beiden Ehrenmitglieder Kurt Münch und Konrad Balles. Es folgte das Totengedenken der verstorbenen Mitglieder Paul Heilig, Paul Imhof, Anton Schüssler, Karl Dworschak, Hedwig Erbacher, Dagobert Berberich, Manfred Geier sowie des Ehrenvorsitzenden Georg Alois Winkler und des aktiven Musikers Fritz Bayer.

Bei den nachfolgend durchgeführten Ehrungen durch Georg Link wurden für 40-jährige passive Mitgliedschaft Raimund Kreuter und Heiner Pfaff gewürdigt sowie für 25-jährige passive Mitgliedschaft Alfons Erbacher und Monika Flödl. Für 10 Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Malin Bannert, Janina Hana, Magdalena Henk, Benedict Kurz, Marilena Link, Timo Link, Nico Münch, Robin Münch, Sarah Neubauer, Christian Speidel geehrt. Für 10 Jahre Vorstandsmitglied wurde Barbara Geppert geehrt.

Im Bericht des Vorstandsteams blickte Vorsitzender Georg Link auf das vergangene Jahr zurück und ging auf die Mitgliederstatistik der Schüler- und Seniorenkapelle ein. Derzeit besteht der Verein aus 93 aktiven Musikern, 145 fördernden passiven Mitgliedern sowie drei Ehrenmitgliedern. Georg Link erinnerte an die wichtigsten Termine.

Dirigent Thomas Münch begann seinen Bericht mit dem Konzert im Dezember, das unter dem Motto „Sympatria“ zweifelsohne das musikalische Highlight des vergangenen Jahres war. Aus Sicht des Dirigenten und Meinungen vieler Musiker und Besucher, zählte dieses Konzert zu den Anspruchsvollsten der letzten Jahre. Neben dem Konzert durfte die Kapelle weitere Auftritte im Berichtsjahr wahrnehmen. Diese reichten von Unterhaltungsmusik, über kirchliche Musik bis hin zur Faschenacht und festlichen Veranstaltungen. Auch die Schülerkapelle zeigte im letzten Jahr ihr Können. Mit 18 Musikern, davon acht aus der Seniorenkapelle, war der Dirigent mit deren musikalischer Leistung am Konzert sehr zufrieden. Derzeit befinden sich noch weitere Nachwuchsmusiker, insbesondere aus den beiden Projekten „Vorschulkinder“ und „Erwachsenenausbildung“, in Ausbildung.

Anschließend ehrte Thomas Münch für rege Teilnahme an Auftritten: Melanie Herberich, Roger Schöpf, Georg Link, Andreas Friedel, Markus Winkler, Ferdinand Rudolph, Albert Kniel, Nico Münch, Franziska Gramlich, Barbara Geppert, Justus Gramlich, Marilena Link, Timo Pfeiffer, Raphael Fieger, Katharina Lenz, Tabea Ackermann und Heike Kurz. In üblicher Weise gab es ein kleines Dankeschön für erfolgreichen Probenbesuch für: Melanie Herberich, Markus Winkler, Georg Link, Amelie Ballweg, Mike Stifter, Franziska Gramlich, Nico Münch, Raphael Fieger, Katharina Lenz, Heike Kurz, Benedict Kurz und Albert Kniel.

Vorsitzende Tabea Ackermann ging in Vertretung für Schriftführerin Silvia Albrecht auf die zahlreichen Aktivitäten und Auftritte des Vereins ein. Schatzmeister Christian Speidel berichtete über ein erfolgreiches wirtschaftliches Jahr, geschuldet den zahlreichen Veranstaltungen, die den Kassenbestand aufbesserten. Der Kassenprüfer Herbert Wiese bestätigte dem Schatzmeister nach erfolgreicher Kassenprüfung mit Klemens Gramlich eine einwandfreie Führung der Geschäfte. Ortsvorsteher Bernd Rathmann bedankte sich bei allen aktiven Musikern des Vereins, dem Vorstand und den beiden Dirigenten und würdigte den hohen Leistungsstand der Kapelle sowie das Engagement in der Gemeinde. Er schlug die Entlastung des Vorstands vor, die von der Versammlung einstimmig bestätigt wurden. Bei den durch Georg Link geleiteten Wahlen wurden Tabea Ackermann und Barbara Geppert als Mitglied des Vorstandsteams, Volker Mackert als Kassier, Franziska Gramlich als Jugendvertreterin sowie Peter Hofmann, Mareike Scheuermann, Roger Schöpf, Markus Winkler als Beisitzer in ihrem Amt einstimmig wiedergewählt. Christian Speidel schied aus dem Amt des Kassiers aus und wurde ebenfalls einstimmig als Beisitzer gewählt.

