Hohen Schaden verursacht

Buchen.Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand bei einem Unfall am Montagabend auf dem Pendlerparkplatz an der Landstraße bei Oberneudorf. Eine Autofahrerin war mit ihrem Peugeot gegen einen geparkten VW Golf gefahren. Statt auf den Golf-Besitzer zu warten oder die Polizei zu rufen, stellte die Frau ihren Peugeot ab und ließ sich von der Unfallstelle abholen. Über das beschädigte Verursacherfahrzeug konnte die Frau schnell ermittelt werden. Sie muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

