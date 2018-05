Anzeige

Buchen.Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Donnerstag, gegen 11.20 Uhr, an der Kreuzung Otto-Hahn-Straße / Carl-Benz-Straße in Buchen. Ein auf der Carl-Benz-Straße fahrender Kia-Fahrer übersah dort offenbar eine von rechts aus der Otto-Hahn-Straße kommende VW-Lenkerin. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch Sachschaden in Höhe von 17 000 Euro entstand. Personen wurden nicht verletzt.