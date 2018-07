Holzanbau brannte

Anzeige

Hainstadt.Der Holzanbau eines Mehrfamilienhauses in der Bannwinkelstraße geriet in der Nacht auf Dienstag gegen Mitternacht in Brand. Das Feuer brach auf einer im Erdgeschoss befindlichen Terrasse aus. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren Buchen und Hainstadt konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden, so dass ein Übergreifen auf das Hauptgebäude verhindert wurde. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30 000 Euro. Ein Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren Buchen und Hainstadt waren mit sechs Löschfahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist bisher unklar. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen. pol/Bild: Feuerwehr Buchen