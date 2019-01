Hubert Bechtold und Imelda Hiller wurden verabschiedet

Rinschheim.lm Rahmen des ersten Seniorennachmittags im Jahr wurden Vorsitzender Hubert Bechtold und Schriftführerin Imelda Hiller nach elfeinhalb Jahren aus ihren Ämtern verabschiedet.

Pfarrer Johannes Balbach dankte ihnen für ihren vorbildlichen Einsatz zum Wohle der Senioren und überreichte Bechtold ein Präsent. Anschließend sprach Gisela Hammerl im Namen aller Senioren und des Vorstands ein Dankeschön aus. Sie betonte, dass es stets ein gutes Miteinander war und wünschte Hubert Bechtold alles Gute und Gottes Segen für die Zukunft. Auch sie überreichte ihm ein Geschenk.

Dem Dank schloss sich auch Ortsvorsteher Bernhard Bechtold an. Ein ausführlicher Bericht der Schriftführerin zeigte, wie wichtig es ist, dass sich die Senioren wenigstens einmal im Monat zum gemütliche Nachmittag treffen. So wurde beschlossen, dass die Treffen, wie bisher, an jedem dritten Dienstag im Monat stattfinden. Alle Frauen und Männer ab 60 sind dazu willkommen.

