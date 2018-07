Hunderte Kisten Leergut verloren

Beim Abbiegen in die Landesstraße 582 hat am Donnerstag der Fahrer eines Sattelzuges einen Großteil seiner Ladung verloren. Hunderte Getränkekisten rutschten auf die Fahrbahn. © Ralf Scherer

Buchen.Scherben bringen – wenn man dem Volksmund glauben darf – Glück. Ob das auch für den Fahrer eines randvoll mit Leergut beladenen Sattelzuges gilt, bleibt abzuwarten.

Am Donnerstag gegen 17.15 Uhr wollte er von der B 27 kommend nach links in die Landesstraße 582 abbiegen, als sich plötzlich in der Kurve ein Großteil der Ladung löste und auf die Fahrbahn rutschte. Innerhalb weniger

...

Sie sehen 45% der insgesamt 862 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.07.2018