Buchen.In der Advents- und Weihnachtszeit findet anlässlich der 60. Aktion „Brot für die Welt“ – „Hunger nach Gerechtigkeit“ eine Spenden-Sammlung des Diakonischen Werkes der Evangelischen Landeskirche in Baden statt. Hiermit werden vier besondere Projekte unterstützt.

Viele Möglichkeiten

Spenden können in der Evangelischen Kirchengemeinde Buchen bei den jeweiligen Gottesdiensten in der Christuskirche mittels der ausliegenden Spendentütchen abgegeben werden; Informationshefte über die Aktion und entsprechende Überweisungsträger liegen aus und sind auch im evangelischen Pfarramt, Am Rühlingshof 3, erhältlich. Des weiteren werden dem Gemeindebrief Spendentüten und Überweisungsträger beigelegt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.12.2018