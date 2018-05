Ideengeber, Motor und Macher in einer Person

Anzeige

Sportler und Funktionär

Als aktiver Sportler stand der Jubilar zunächst beim Fußball im Tor. „Am liebsten habe ich gespielt, wenn es matschig war.“ Im Alter von 28 Jahren entdeckte er nach einem berufsbedingten 14-tätigen Crashkurs im Freibad das Schwimmen für sich. Mit 35 Jahren kam das Laufen hinzu. Den Weg zum TSV Buchen fand Kurt Bonaszewski 1992 eher zufällig als Schwimmtrainer, rückte 1996 als stellvertretender Vorsitzender in den Vorstand auf und übernahm die Führung des Vereins 2008 von seinem Vorgänger Manfred Jehle.

Parallel dazu übte beziehungsweise übt Kurt Bonaszewski zahlreiche zusätzliche Funktionen aus: Kampfrichter beim Schwimmen, Kampfrichterobmann des Badischen Schwimmverbands, Vorsitzender des ehemaligen Fecht-Clubs Buchen, Mitglied in verschiedenen Kommissionen und Arbeitsgruppen des Badischen Sportbunds (BSB) und des Badischen Fußballverbands, Vertreter der Fachschaften im Vorstand des Sportkreises Buchen, Sportmittler des BSB im Sportkreis Buchen und ehrenamtlicher Seminarleiter des BSB.

Eine weitere Funktion hebt er selbst ganz bewusst hervor: die des Vorsitzenden des Fördervereins des TSV. „Ohne den Förderverein hätte es die Entwicklung des TSV nicht gegeben“, betont der Jubilar. „Die Erfolge in allen Sportarten wären sonst nicht möglich gewesen.“

Erfolge, an denen Kurt Bonaszewski seinen Anteil hat. Neue Entwicklungen im Sport und in der Gesellschaft setzt er hartnäckig in erfolgreiche Vereinsarbeit um. Als kommunikativer Netzwerker verfügt der Jubilar über die notwendigen Kontakte auf der Ebene der Verbände, in der Politik und in der Wirtschaft. 20 Stunden Arbeit pro Woche für den TSV sind für ihn nicht die Ausnahme, sondern die Regel.

Unter seiner Regie ist nicht nur die Zahl der Mitglieder rasant gewachsen, sondern auch die Bandbreite der Sportarten. Sport und Gesundheit erhielten einen höheren Stellenwert. Die Professionalisierung der Verwaltung mit einer eigenen Geschäftsstelle trägt dieser Entwicklung konsequent Rechnung.

Zweite Heimat Oberbayern

Abseits der Vereinsarbeit zieht es Kurt Bonaszewski und seine Frau Gabi regelmäßig in die gemeinsame zweite Heimat Oberbayern. Am 20. Mai 1958 in Schongau geboren, verbrachte er dort seine Kindheit und Schulzeit und schloss seine Ausbildung zum Technischen Zeichner im Bereich Maschinenbau ab. 1977 schlug er die Laufbahn als Berufsoffizier bei der Bundeswehr ein, wo er 1990 die Prüfung zum Elektrotechniker erfolgreich ablegte. Im gleichen Jahr wurde er zum Luftwaffenmunitionsdepot 41 nach Altheim versetzt. Seine neue Heimat fand Kurt Bonaszewski in Buchen.

Im Laufe der Jahre bildete er sich beruflich in den Bereichen Umwelt-, Strahlen-, Brand- und Datenschutz sowie im Umgang mit atomaren, biologischen und chemischen Waffen regelmäßig weiter. Seit der Pensionierung 2013 arbeitet der Jubilar für den Evangelischen Oberkirchenrat Karlsruhe als Fachkraft für Arbeitssicherheit und ist in ganz Nordbaden in Kindergärten und Kirchen unterwegs. In seiner Heimatpfarrei St. Oswald in Buchen war der gläubige Katholik viele Jahre Sternsingerbeauftragter und ist noch immer gelegentlich als Lektor und Kommunionhelfer im Einsatz.

Wann immer bei all diesen Aktivitäten zeitliche Spielräume bleiben, machen sich die Bonaszewskis auf den Weg zu einem der drei Kinder quer durch ganz Baden-Württemberg. „Unsere Enkeltochter fordert ihren Tribut“, lacht der Jubilar. „Solange es die Gesundheit zulässt, sind wir viel unterwegs.“

Mittwoch, 23.05.2018