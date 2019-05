Illegale Ablagerungen

Neckar-Odenwald-Kreis.In der Vergangenheit hat sich laut KWiN gezeigt, dass vermehrt Abfälle illegal auf Grüngutplätzen abgelagert wurden. Beispielsweise hatte Anfang Mai ein Gewerbetreibender einen Container mit losem Stroh und Strohballen illegal an einem Grüngutplatz entsorgt. Aufgrund des Hinweises eines aufmerksamen Bürgers wurde der Verursacher ermittelt – dies werde nun durch die KWiN zur Anzeige gebracht.

In diesem Zusammenhang wies die KWiN in einer Pressemitteilung nochmals darauf hin, dass die Grüngutplätze nur für Bürger der Standortgemeinden vorgesehen sind. Gewerbetreibende dürfen an Grüngut-plätzen nicht anliefern. Gebracht werden dürfen Baum-, Strauch- und Heckenschnitt ohne Draht oder Kunststoffschnüre sowie Rasen-schnitt, Gartenabfälle und Laub. Das Ablagern von Plastik- und Sammelsäcken sowie Müll jeglicher Art und Bauschutt seien streng verboten. Ebenso das Ablagern von Abfällen aus der Landwirtschaft wie Stroh oder Stall- beziehungsweise Tiereinstreu.

Hinweise (auch anonym) zu solchen Vorgängen nimmt die KWiN in Buchen unter Telefon 06281/90610 und -13 entgegen.

