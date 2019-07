„Im Alltag entsprechend handeln“

„Handelt bewusst“ – so kann das Ergebnis der Projekttage zum Thema „Klimaschutz“ auf den Punkt gebracht werden, die auf Anregung der SMV am BGB stattfanden.

Buchen. Zur Abschlussveranstaltung des Projektes versammelten sich rund 800 Schüler vor dem Rathaus auf dem Wimpinaplatz und tauschten sich mit Landrat Dr. Achim Brötel und Bürgermeister Roland Burger aus. Einhelliger Tenor bei allen Beteiligten war: „Es gilt im Kleinen zu beginnen, jeder muss in seinem Alltag entsprechend handeln“. In jedem Fall wurde die Diskussion um die Belange des Klimaschutzes an der Schule intensiv angestoßen.

Im Vorfeld hatten die Schüler die Multivision „Energievision 2050 – unser Klima. Meine Energie. Deine Zukunft“ besucht. Die Filmsequenzen sollten zu Fragen und auch zu Diskussionen anregen. Die international vereinbarten Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2050 sind eine große Herausforderung. Die Schüler von heute sind hierbei ein Teil der Lösung dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe.

Bei den folgenden Projektstunden entsandte die SMV freiwillig Schüler in jede Klasse, die unter anderem den ökologischen Fußbadruck berechneten. Auf dem Rathaus-Platz fassten zunächst die Schülersprecher die Ergebnisse des Projektes zusammen und stellten einige Aspekten aus den Klassengesprächen, sowie Ideen für künftige Projekte, die in der Schule umgesetzt werden können, vor.

Landrat Dr. Brötel und Bürgermeister Burger gaben Statements ab, die aufzeigten dass sowohl der Neckar-Odenwald-Kreis, wie auch die Stadt Buchen schon seit langem am Thema „Klima- und Umweltschutz“ arbeiten. Sie standen dann in kurzen Interviews den Schülern Rede und Antwort.

So berichtete Dr. Achim Brötel beispielsweise, dass der Landkreis im Bereich der erneuerbaren Energien an der Landesspitze stehe. Bürgermeister Roland Burger berichtete vom Energiemanagement der Stadt Buchen, von regenerativen Energien, wie Windkraft und Photovoltaikanlagen, verbesserten Werten bei den Heizungsanlagen und der Straßenbeleuchtung.

Viele kleine Schritte

Die Schüler stellten Fragen und auch hier wurde deutlich, dass viele kleine Schritte ein guter Beginn für ein Umdenken und Sensibilisieren für nachhaltiges, umweltschützendes Handeln sein können. Die Friday-for-Future-Demos von Schülern in anderen Städten, so das einhellige Fazit, haben wachgerüttelt, wenngleich es Landrat und Bürgermeister besser fänden, wenn jeder bei sich im Alltag handele statt zu reden beziehungsweise zu demonstrieren. Ein Umdenken müsse in vielen Bereichen zweifelsohne stattfinden, denn die Welt stehe – dass sei außer Zweifel – vor großen Herausforderungen. Selbstverständlich sei auch die Politik im Großen und Kleinen gefordert.

Auf Stellwände vor dem Rathaus wurden „Fußabdrücke“ geheftet, mit Ideen, wie beim alltäglichen Handeln aktiver Umwelt- und Klimaschutz erfolgen kann. „Weniger Plastik“, „kauft regional“, „Autofahren vermeiden“ waren nur einige der von den Schülern aufgeschriebenen Anregungen zum Handeln, welche sich zusammenfassen lassen in der Aufforderung „Handelt bewusst!“

Der stellvertretende Schulleiter Achim Wawatschek dankte abschließend für die gute Diskussion und das Beteiligen an den Projekttagen zu dem wichtigen Thema. Das BGB will sich als Unesco-Projektschule der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ in besonderem Maße stellen. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.07.2019