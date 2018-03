Im Finden von Rohrbrüchen geübt

Anzeige

Für 40 Jahre im öffentlichen Dienst wurde Siegbert Mechler in einer Feierstunde geehrt.

Buchen. Siegbert Mechlers berufliche Karriere startete im September 1973, als er seine Lehre als Gas-, Wasser- und Sanitärinstallateur bei der Firma Max Ackermann in Walldürn begann, die er im Februar 1977 mit der Gesellenprüfung abschloss.

Nach einem Gesellenjahr leistete er von Januar 1978 bis März 1979 seinen Wehrdienst in Künselsau ab und wurde im Anschluss an seine Soldatenzeit im Mai 1979 von der Stadt Buchen als Gas- und Wasserinstallateur für den städtischen Eigenbetrieb Stadtwerke eingestellt. Zum 1. Januar 1994 wurde er zum Vorarbeiter in der Gas- Wasserabteilung mit Schwerpunkt Tiefbau bestellt und übernahm auch die Stellvertretung des Vorarbeiters Hochbau. Von 1989 bis 1997 war Siegbert Mechler zusätzlich im Personalrat der Stadt Buchen tätig und. Nach der Umwandlung der Stadtwerke zur GmbH war er bis 2010 auch im dortigen Betriebsrat vertreten.