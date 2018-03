Im öffentlichen Dienst über Jahre viel geleistet

Anzeige

Ebenfalls das 40-Jahr-Dienstjubiläum feiern konnte Harald Burkhardt, Teamleiter „Qualitätssicherung“ beim Fachdienst Vermessung. Schon ausgebildet beim Flurbereinigungsamt Buchen wurde er dort 1979 übernommen und durchlief nach einem Vermessungsstudium die Ausbildung im gehobenen vermessungstechnischen Verwaltungsdienst beim Flurbereinigungsamt Sinsheim. Ab 1987 arbeitete er an der Außenstelle Buchen des Vermessungsamts Mosbach und kam 2005 im Rahmen des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes zum Neckar-Odenwald-Kreis.

Ebenfalls seit 40 Jahren leistet Marina Keller, Schulsekretärin am GTO, ihren Dienst. 1979 begann sie als Verwaltungsangestellte im Ausgleichsamt, 1983 folgte die Umsetzung zum Schul- und Kulturamt und seit 1990 arbeitet sie im Ganztagsgymnasium.

Verabschiedungen

Gleich vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden anschließend verabschiedet: Zu Beginn des Jahres trat Ottilie Hippler in den Ruhestand ein. Die Verwaltungsangestellte in der Gemeinschaftsunterkunft Hardheim begann ihre Arbeit dort im Jahr 2000. „Vielen Dank für Ihre nicht immer einfache Tätigkeit in der größten Einrichtung des Landkreises für Flüchtlinge.“ Für Generationen von GTO-Schülern sorgte wiederum seit 1998 Roswitha Kirschner für ein warmes Mittagessen. Dafür dankte Dr. Brötel Kirschner herzlich. Ebenso verabschiedet wurde Ingeborg Maier-Pfahler, Sachbearbeiterin im Sachgebiet Sozialhilfe. Sie kam 2005 zum Kreis. „Sie haben jede Menge Erfahrung mitgebracht, die Sie bei uns gut einbringen konnten.“

Schließlich verabschiedete Dr. Brötel den Leiter des Fachdienstes Kommunalaufsicht Otto Schweigert. Einstellt worden war der Diplom-Verwaltungswirt beim Landratsamt 1979 als Sachbearbeiter im Haupt- und Personalamt, es folgten Umsetzungen innerhalb dieses Amtes und dann zum Rechnungsprüfungsamt, wo er 1990 stellvertretender Leiter wurde.

1991 kam er dann zum Kommunalamt, wurde dort 1997 ebenfalls stellvertretender Leiter, bevor er 2001 zum Leiter bestellt wurde. „Einen herzlichen Dank für die hervorragende Beratung der Kommunen im Kreis“, so Dr. Brötel zu dem bei den Bürgermeistern sehr geschätzten Schweigert.

Auch die jeweils direkten Vorgesetzten sowie Personalratsvorsitzender Wilfried Weisbrod gratulierten den Geehrten. Weisbrod wünschte Gesundheit und Zufriedenheit, denn gerade die Arbeitszufriedenheit sei wichtig für das eigene Wohlergehen wie auch das gesamte Betriebsklima. lra

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.03.2018