Im September ist Buchen der Gastgeber

Anzeige

Teilnehmer am Erasmus-Projekt – darunter Schüler des Burghardt-Gymnasiums – beschäftigten sich in Portugal mit der Energiewende.

Buchen. Gehen die Lichter in Europa 2050 aus, oder kann die Energiewende gelingen, wenn europäische Staaten ihr Potential an erneuerbaren Energieträgern ergänzen? Diese Fragestellung wird derzeit von Schülern des Burghardt-Gymnasiums mit Partnern aus Portugal, England und Norwegen in einem Erasmus- Projekt bearbeitet. Alle teilnehmenden Schulen liegen in einem Unesco-Geopark und setzen sich regelmäßig mit dem Themen zur nachhaltigen Entwicklung auseinander. Am Burghardt-Gymnasium wird das Projekt von der Geopark-AG getragen und von zahlreichen Fachlehrern für Geographie und Englisch unterstützt. Das erste internationale Treffen fand im Mai in Portugal statt, wozu sieben Schüler des BGB mit ihren Lehrern Christina Hohnerlein und Jochen Schwab für einige Tage an die Partnerschule nach Aveiro an die Westküste angereist waren.

Die Fragestellung des Projektes wurde am ersten Tag durch eine Betriebsbesichtigung in einer Firma, die Rotorblätter von Windkraftanlagen herstellt, geschickt motiviert. Die besuchte Firma befindet sich in deutscher Hand und fertigt aus Kostengründen in Portugal. Keiner der Gäste hätte im Vorfeld angenommen, dass die Rotorblätter im Inneren mit Balsaholz ausgelegt sind. Außerdem besuchte die Gruppe im Grenzgebiet zu Spanien den Nationalpark Peneda Gerês Park, wo in den 80er Jahren ein großes Speicherkraftwerk im Gebirge errichtet wurde. Dabei durfte die Gruppe durch Tunnelanlagen in den Berg zum Herz der Anlage, den Turbinen, einfahren und die gewaltige Dimension der Technik erleben. Auch die Nutzungskonflikte rund um die Errichtung und den Betrieb des Stausees wurden intensiv erörtert. In der Universität von Aveiro diskutierten die Schüler mit einem renommierten Wissenschaftler über die Frage, inwieweit städtebauliche Ideen die Energiewende begleiten müssen.