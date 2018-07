Anzeige

Große Bandbreite

Deren Bandbreite ist groß und betrifft nahezu alle Jugendlichen: „Vor allem neue Medien beeinflussen unsere Arbeit in hohem Maße und sorgen für viel Ärger in Schulhäusern“, räumt Kristin Bachert ein, was Ina Reschke mit dem Hinweis auf die Schnelllebigkeit der Gesellschaft untermauert: „Wir müssen immer am Puls der Zeit sein und somit auch die ‚Influencer’ kennen, über die sich die Jugend bei YouTube orientiert!“ Schwierigkeiten dieser und anderer Art seien freilich an allen Schultypen auszumachen. „Es stimmt nicht, dass etwa Gymnasialschüler frei von schulischen oder häuslichen Problemen sind“, erklärt Ina Reschke, während Kristin Bachert auf den sprichwörtlichen „Tag X“ zu sprechen kommt: „Wir alle stehen irgendwann vor Fragen, die wir nicht selbst beantworten können“, sagt sie. Zutreffend sei dafür, „dass jede Schicht, sofern man überhaupt nach sozialen Schichten denken mag, eigene Ressourcen zur Problemlösung hat“.

Ein Arbeitstag beginnt üblicherweise um 7.30 Uhr. Ein typischer Ablauf sieht unter anderem Absprachen und Beratung mit Lehrkräften, die Planung anstehender Aktivitäten innerhalb der Klassen, Beratungsgespräche mit Schülern, Klassenratssitzungen zum Ausloten aktueller Konflikte oder persönlicher Anliegen, Telefonate, die „offene Schülersprechstunden“ in der großen Pause sowie der Mittagspause, Beteiligungen an AG-Angeboten der Schule und Einzel- sowie Elterngespräche vor. Dabei endet der Arbeitstag nur selten plangemäß: „Wir sind öfters länger in der Schule und nehmen uns die nötige Zeit“, sagt Kristin Bachert. Und selbst dann ist der Tag nicht zuende: „In Gedanken nehmen wir zumindest extreme Fälle mit nach Hause und hinterfragen uns dann teilweise selbst, ob auch wirklich alles von unserer Seite aus Machbare getan wurde“, ergänzt Ina Reschke.

Absprach im Team

Schwierigere Anliegen werden zudem mit den Teamkollegen besprochen – und was nicht auf dieser Ebene abgehandelt werden kann, findet den Weg in die von externen Fachkräften geleitete Supervision, die in regelmäßigen Abständen von sechs bis acht Wochen stattfindet. Hier treffen sich die zehn Schulsozialarbeiter, die für insgesamt rund 6300 Schüler zuständig sind. „Gerade im ländlichen Raum wird Schulsozialarbeit dringender denn je gebraucht, zumal alle Kinder das Recht auf einen Ansprechpartner haben“, fasst Reschke zusammen.

Eine klar definierte Vorgehensweise sei bei der Hilfe nicht zu befolgen: „Das ist ganz individuell“, lässt Kristin Bachert wissen und erläutert einen möglichen Weg am Beispiel eines gemobbten Kindes. „Zunächst verschaffen wir uns ein Bild der Lage und denken über Abhilfe nach, sprechen mit allen Beteiligten und den Eltern“, betont sie.

Freiwilliges Projekt

Allerdings gibt es Grenzen – schließlich handelt es sich bei der Schulsozialarbeit nicht nur um ein der Vertraulichkeit unterliegendes, sondern auch absolut freiwilliges Projekt: „Lehnt jemand unsere Hilfe ab, sind uns die Hände gebunden“, schildert Ina Reschke. Dann allerdings „versuchen wir trotzdem zu helfen, wo es geht und klopfen einige Wochen später an, damit das Kind weiß, bei uns immer auf offen stehende Türen zu treffen!“

Eine Ausnahme tritt ein, wenn das Kindeswohl gefährdet zu sein scheint – bei jedem fünften Fall wird mit externen Fachdiensten oder Einrichtungen zusammengearbeitet: „Es ist rechtlich im Einklang mit dem Kinderschutzauftrag vorgeschrieben, dass wir im Zweifel Beratungen oder Therapiemaßnahmen empfehlen oder eine insoweit erfahrene Fachkraft zu Rate ziehen, wenn sich eine Notwendigkeit abzuzeichnen beginnt“, informiert Kristin Bachert zum Ende des Gesprächs, „trotzdem nehmen wir niemandem seine Kinder weg – die Inobhutnahme durch Einrichtungen oder Pflegefamilien ist das extremste Ausmaß und soll mit aller Kraft vermieden werden, sofern nicht durch die Kinder selbst gewünscht!“

