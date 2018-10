In Buchen werden zwei Filme gezeigt

Buchen.Das Europäische Filmfestival der Generationen gastiert in diesem Jahr wieder vom 18. bis 28. Oktober in Buchen. Die Stadt nimmt in Kooperation mit dem Burghardt-Gymnasium und dem Mehrgenerationentreff daran teil. Es werden zwei Filme gezeigt. Sie befindet sich hier in bester Gesellschaft mit 64 anderen lokalen Veranstaltern. Der Film „Heute bin ich blond“ wird am Dienstag, 23. Oktober um 10.30 Uhr in der Stadthalle gezeigt. Am Freitag, 26. Oktober um 19 Uhr ist im Mehrgenerationentreff der Film „Ein Mann namens Ove“ zu sehen.

Nach beiden Filmen erfolgt s mit Moderatoren und Publikum eine Diskussionsrunde. Näheres zu den einzelnen Veranstaltungen ist im Internet unter www.festival-generationen.de zu finden. Ziel der Diskussion ist es, die jeweiligen Filmbotschaften zu den Themen Alter, altern, demografischer Wandel und Dialog der Generationen zu vertiefen und auf die lokalen Angebote zum Thema hinzuweisen.

