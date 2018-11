In den letzten 32 Jahren 83 160 Euro gespendet

Buchen.Seit 1986 unterstützt die Geschäftswelt von Buchen über die Einrichtung einer gemeinschaftlichen Zeitungsanzeige an Weihnachten die Ausbildung von Mädchen und Frauen in der Diözese Awasa. Diese Sammelanzeige mit den Weihnachts- und Neujahrswünschen an die Geschäftskunden verfolgt das Ziel, die niedere Stellung der Mädchen und Frauen in der äthiopischen Gesellschaft durch eine gute Bildung aufzuwerten und ihnen einen Zugang zu einem Job zu verschaffen.

In den zurückliegenden 32 Jahren hat diese Gemeinschaftsanzeige die große Finanzhilfe von 83 160 Euro zugunsten der Frauenförderung in der Diözese Awasa erbracht. Seit im Jahr 1994 mit den Finanzmitteln des Buchener Vereins „Aktion Hungernde Kinder“ in Höhe von 305 000 Mark ein eigenes Frauenförderzentrum in Awasa erbaut werden konnte, fließt der Erlös aus der Anzeigenaktion ausschließlich in die Unterstützung der Arbeit dieses Frauenzentrums. Das Förderzentrum hat sich mittlerweile zur staatlich anerkannten Fachhochschule weiterentwickelt und ist zum Segen für Mädchen und Frauen in der Diözese Awasa geworden.

Das unterstreicht einmal mehr der Rückblick der Schulleiterin Sr. Dolores auf das vergangene Schuljahr. (Übersetzung): „Das akademische Schuljahr 2017/18 ist wie immer sehr fruchtbar gewesen. Wir waren diesmal mit 370 Studentinnen gesegnet. Alle haben das Examen nach den staatlichen Kompetenzrichtlinien erfolgreich abgelegt und sind inzwischen in Arbeit; ausgenommen diejenigen, die noch Kurse im Sommer absolvieren werden. Wir sind sehr glücklich und danken Gott für diesen großen Segen.

Gegenwärtig besteht noch ein großer Bedarf an einem gut ausgebildeten, professionellen Personal auf dem Gebiet der Touristik und der Bekleidungsindustrie. Da die Mädchen und Frauen einen höheren Arbeitslohn bekommen können, wenn sie gut ausgebildet sind, versuchen wir dieses Ziel dadurch zu erreichen, dass wir Jahr für Jahr das Bildungslevel etwas anheben, um ihnen einen besseren Start am Arbeitsplatz zu ermöglichen. Wir sind sehr froh und glücklich, weil uns auf diesem Feld eine Menge von freien Arbeitsplätzen angeboten wird. Viele Schulabgängerinnen machen sich auch selbstständig und gründen ein eigenes kleines Geschäft oder eine Kooperative. Folgende Kurse haben wir im vergangenen Jahr abgehalten: Haushaltsführung, Hotelmanagement (Level I und II), Bekleidung - Mode und Design (Level I und II), Sticken per Hand und mit der Maschine, Computerarbeit, Buchhaltung sowie die Abhaltung von Seminaren zur Generierung von Frauen-Einkommen. Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Mitarbeit und Liebe, die dazu beiträgt, viele Frauen in Arbeit zu bringen und ihnen und ihren Familien ein Leben in Würde zu geben.“

Wer sich bis 14. Dezember mit einer Spende von mindestens 20 Euro auf eines der Konten des Vereins (Sparkasse Neckartal-Odenwald: DE86 6745 0048 000 70 111 66, Volksbank Franken: DE37 6746 1424 000 12 626 02 (Überweisungsträger liegen in beiden Geldinstituten auf) unter dem Stichwort „Spende statt Karten“ beteiligt, wird namentlich in der zu Weihnachten erscheinenden Sammelanzeige aufgeführt. nl

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.11.2018