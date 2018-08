In den Tag hinein gewandert

Anzeige

Buchen.29 Frauen vertauschten in der vergangenen Woche den gemütlichen Frühstückstisch mit der Aussicht auf eine anstrengende Wanderung. Der Frauenbund Buchen hatte wie schon in den Jahren zuvor im August wieder zur Frühaufsteher-Frühstückstour geladen, die in diesem Jahr das Gemeindehaus Rinschheim zum Ziel hatte.

Punkt 6 Uhr startete die Gruppe an der Siemensstraße in den Tag hinein zu der zuvor von Eva-Maria Strein ausgekundschafteten Wanderung. Vom Industriegebiet aus ging es auf Schotter- und Graswegen hoch zur Gemarkung Blassen und von dort hinüber zum Kreuzweg unterhalb des Eulsbergs.

Unterwegs erläuterte Annemie Kaiser die Landschaft und die in der Ferne sichtbaren Dörfer und Gebäude. Ein ungeplanter Abstecher führte die Frauen zur Kapelle „Schönster Jesus auf der Wiese“, die, wie auch der gesamte Kreuzweg, von der mitwandernden Emma Münch gepflegt wird. Nach einer kleinen Erfrischung beim Mackert-Kreuz ging es auf der Höhe weiter und nach einem kleinen Anstieg zur Kapelle auf dem Bubenrath oberhalb von Rinschheim. Bei beiden Kapellen wurde jeweils eine kleine Andacht mit Liedern abgehalten.