In die Welt des Schachspiels eingetaucht

Buchen.Alle 16 Schüler der Schach-AG an der Jakob-Mayer-Grundschule in Buchen haben den ersten Teil des vom Deutschen Schachbund empfohlene "Brackeler Schachlehrgangs" bestanden. Im so genannten "Bauerndiplom" mussten Fragen zu den Schachregeln beantwortet werden und um zu bestehen waren mindestens 60 von 100 erreichbaren Punkten nötig. Fast alle schafften das mühelos.

"Es gab sogar zwei Mal

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.06.2010