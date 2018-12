In Kapstadt kennengelernt

Eberstadt.Von Südafrika nach Deutschland führte der Lebensweg die Eheleute Gloria und Gotthard Kühl, die am heutigen Montag ihre Goldene Hochzeit feiern und seit 2006 in Eberstadt leben.

Gotthard Kühl wurde am 12. November 1944 in Berchtesgaden als Sohn einer ursprünglich aus Hamburg stammenden und über die Kriegsjahre bei Verwandten in Bayern untergebrachten Familie geboren. 1950 zog die Familie zurück in die Hansestadt. Bereits 1966 verschlug es ihn nach Südafrika, wo er auf einer Party in Kapstadt seine Gloria kennenlernte, die am 24. Juni 1949 in der südafrikanischen Hauptstadt als Kind italienisch-englischer Eltern das Licht der Welt erblickte und nach der Schule als Buchhalterin arbeitete. Geheiratet wurde am 17. Dezember 1968 in Kapstadt. In den Folgejahren wurde ihnen die Söhne Karsten und Kilian sowie ihre Tochter Kristel geschenkt. In dieser Zeit übernahm Gotthard Kühl auch die südafrikanische Generalvertretung für Bosch-Pneumatik, zudem ist er Gründermitglied des „Fluid Power Institute“ . 1999 reichte er sein berufliches Lebenswerk weiter. Als Kontrast dazu bewirtschaftete die Familie mit Herzblut und Freude ihre eigene Farm: „Wir hatten 120 Kühe, von denen 60 zweimal pro Tag gemolken werden mussten“, erklärt Gotthard Kühl, der auch regelmäßig an der Universität Stellenbosch an der Westküste Südafrikas seine Kenntnisse an Studenten weitergab. Bis heute ist er im Auftrag der Firma Kern für Lidl als Sprachlehrer für Englisch und Deutsch tätig.

2004 erfolgte die Rückkehr nach Deutschland, im März 2006 bezogen die vierfachen Großeltern ihr Heim in Eberstadt, in dem auch Tochter Kristel mit ihrer Familie wohnt. Zu ihren liebsten Hobbys zählen das Fotografieren, Holzarbeiten aller Art, Reisen und Kochen. Gloria Kühl liebt zudem die Schneiderei und greift gern zum guten Buch. Zum Hochzeitsjubiläum gratulieren auch die Fränkischen Nachrichten mit besten Glück- und Segenswünschen. ad

