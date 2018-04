In Schieflage Halt finden

Anzeige

Ein merkwürdiger Baum säumt den Wegrand. Ich schaue näher hin und entdecke: Das, was ich sehe, ist gar kein Stamm, sondern ein Ast, der sich von oben her eingewurzelt hat.

Meine Augen folgen dem Ast und ich erkenne den Grund: Der Baum selbst ist in Schieflage geraten. Im 45 Grad-Winkel ragt er aus dem Boden. Nie könnte er sich so auf Dauer halten. Aber seine Äste und andere Bäume drum herum bilden ein Geflecht, das dem schiefen Stamm Halt gibt.

So kann es gelingen, in Schieflage nicht zu Boden zu gehen! Dieser Gedanke geht mir durch den Kopf, als ich den Baum betrachte. In einer solchen Situation kommt viel darauf an, mich auf meine eigenen Möglichkeiten zu besinnen, neue zu entdecken und mich von anderen stützen zu lassen. Und wer weiß? Möglicherweise erlebe ich so Gemeinschaft in ungeahnter Weise.