Industrie 4.0 an der ZGB

Buchen.Die Firma WEBfactory aus Buchen führte mit den Schülern der Klasse 12 des Technischen Gymnasiums den Workshop „SCADA 4.0 – Visualisieren und Steuern“ durch.

Die ZGB hat im Jahr 2017 neben nur 15 weiteren Schulen in Baden-Württemberg eine Lernfabrik 4.0 eingerichtet, die aus einem Grundlagenlabor für industrielle Automatisierungslösungen und einer digitalen intelligenten Fabrik (smart factory) besteht, und so Sinn für Innovation und das Wissen um die Zukunft der Arbeitswelt bewiesen. Dabei verbindet die smart factory sowohl Theorie als auch Praxis durch handlungsorientierte Vermittlung von Industrie 4.0 Themen.

Im Workshop lernten die Gymnasiasten am Beispiel der smart factory wie intelligente Maschinen an die WEBfactory i4 Software angebunden werden, anschließend Daten aus Sensoren und speicherprogrammierbaren Steuerungen ausgelesen, in einer Datenbank gesammelt, aufbereitet und schließlich dargestellt werden können. Anschließend programmierten sie unter Verwendung der WEBfactory i4 Plattform selbständig die Ansteuerung für einen Energiesparmodus der smart factory Transportbänder. Besonders begeisterte die Jugendlichen, dass ihre individuell programmierten Visualisierungen nicht nur auf einem handelsüblichen Notebook oder PC dargestellt werden können, sondern auch ganz kompakt und für unterwegs auf dem Handy oder Tablet.