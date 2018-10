Information über große Bauprojekte

Buchen.Drei große, aktuelle Bauprojekte stehen im Mittelpunkt einer vom Gemeinderat festgelegten Einwohnerversammlung, die am Donnerstag, 25. Oktober, um 19 Uhr in der Stadthalle Buchen stattfinden wird.

Mit dem bereits in der Umsetzung befindlichen Umbau des neuen Mehrgenerationentreffs in der Hollergasse und mehr noch mit der Umbau- und Erweiterungsmaßnahme Burghardt-Gymnasium – Größenordnung rund 16 Millionen Euro – sind aktuell wichtige Bauprojekte der Stadt Buchen im Gang. Auch an den Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen stehen umfangreiche Baumaßnahmen an, für die der Landkreis verantwortlich ist. Der in den 1960er Jahren errichtete Bettentrakt ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit, die Endoskopie platzt aus allen Nähten. Deshalb sollen 19,2 Millionen Euro unter anderem für weitere, moderne Stationszimmer durch einen Teilabbruch des Altbaus investiert werden. Bürgermeister Roland Burger, Landrat Dr. Achim Brötel sowie die beteiligten Planer werden die Baumaßnahmen in Wort und Bild vorstellen. Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen.

