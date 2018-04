Anzeige

Buchen.Informationen aus erster Hand zu moderner Fußchirurgie bieten die Neckar-Odenwald-Kliniken im Rahmen der Reihe „Treffpunkt Medizin“ am heutigen Dienstag um 19 Uhr im Konferenzraum ZPA am Standort Buchen. In einem reich bebilderten Vortrag wird Dr. Isolde Adler, Leitende Oberärztin am Standort Buchen, die aktuellen Entwicklungen und Möglichkeiten im Bereich der Fuß- und Sprunggelenkschirurgie darstellen und den Zuhörern einen Einblick in die Abläufe fußchirurgischer Operationen geben.

Wichtig ist dieser Überblick für Betroffene und deren Angehörige, da die Diagnostik und Therapie von Erkrankungen an Fuß- und Sprunggelenk eine rasante Entwicklung durchläuft.