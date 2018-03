Informationen zu Arbeitsstellen

Anzeige

Buchen.Nach dem Erfolg von bereits drei Jobmessen, die Stellen-, Studium- und Ausbildungssuchenden, sowie Neu- und Quereinsteigern ein Forum bot, folgt am heutigen Samstag von 10 bis 15 Uhr in der Buchener Stadthalle die vierte Fortsetzung. „Kommen – Treffen – Reden. Bewerber und Unternehmen haben in der Realität viel zu wenig Zeit und Möglichkeiten, sich richtig zu vermarkten“, fasst Initiator Berthold Eckert seine Erfahrungen als Business-Coach zusammen. Auch in diesem Jahr sind es erneut mehr als 20 Unternehmen, die bereits für die Messe zugesagt haben.