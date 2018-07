Informationen zu den Wechseljahren

Anzeige

Buchen.„Beschwerden in den Wechseljahren sind bei vielen Frauen vorhanden und können sehr unterschiedlich sein. Leider wird darüber öffentlich sehr wenig diskutiert“, unterstreicht der Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe an den Standorten Mosbach und Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken, Dr. Winfried Munz, im Vorfeld eines Vortrags am heutigen Dienstag am Klinikstandort Buchen. Jedoch leiden die betroffenen Frauen teilweise sehr stark, so dass medizinische Hilfe absolut notwendig erscheint. Chefarzt Munz wird daher im Konferenzraum ZPA um 19 Uhr über die Ursachen und Möglichkeiten einer Behandlung sprechen. Es gibt viele neue und erfolgreiche Therapiemöglichkeiten, um den betroffenen Frauen gut und effektiv zu helfen. Der kostenlose Vortrag findet im Rahmen der Vortragsreihe „Treffpunkt Medizin“ statt. Anschließend steht der Referent für individuelle Fragen zur Verfügung.