Buchen.Das Burghardt-Gymnasium Buchen bietet am morgigen Donnerstag um 19 Uhr im Gemeinschaftsraum der Schule einen Informations- und Gesprächsabend zum allgemein-bildenden Gymnasium an. Dazu sind alle interessierten Eltern der jetzigen Viertklässler eingeladen.

Neben den grundsätzlichen Bildungszielen und Anforderungen eines allgemeinbildenden Gymnasiums werden die pädagogische Konzeption des Burghardt-Gymnasiums als offene Ganztagsschule und die verschiedenen Bildungswege der Schule bis zum Abitur vorgestellt.

Am BGB können Eltern bei der Anmeldung zur fünften Klasse zwischen dem acht- und neunjährigen Gymnasium wählen. Weitere Besonderheiten der Schule sind die Möglichkeit, in der fünften Klasse ein Streichinstrument zu erlernen, den Gesundheitssport zu besuchen oder in der Mittelstufe das Sportprofil zu wählen. Informationen zu den Naturwissenschaften, den Sprachen, den Austauschmaßnahmen und zum sozialen Lernen runden den Abend ab. Ebenso informiert die Schulleitung umfassend über die anstehenden Umbaumaßnahmen. Schulleitung, Lehrervertreter und Elternvertreter stehen für die Beantwortung aller Fragen zur Verfügung.

